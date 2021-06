Scoot Science samarbeider med Grieg BC for å teste nytt SeaState datapanel

Scoot Science, basert i Santa Cruz, California, USA, har gitt ut et nytt prognoseverktøy i et forsøk på å effektivisere og forenkle havobservasjon for havbruksbedrifter.

Scoot’s SeaState-dashbord forener flere forskjellige datasystemer over en gård med overvåking og data fra omgivende miljøforhold for å gi bønder et vindu inn i hva som skjer under vannoverflaten, ifølge Scoot Science-sjef og medstifter, Jonathan LaRiviere. LaRiviere, som har en doktorgrad i havvitenskap fra University of California, Santa Cruz, og Scoot medstifter Evan Goodwin, som har en mastergrad i fysisk oceanografi, ledet et team av oceanografer, agroøkonomer, data- og programvareforskere . ingeniører, for å lage et nettbasert dashbord som presenterer enhetlige miljødata i pennen med offentlig tilgjengelige oceanografiske og meteorologiske data for å gjøre havene mer håndterbare, forutsigbare og forsikringsbare.

“SeaState dashbordet plasserer all informasjon en akvakulturoperasjon trenger for å overvåke gården og det omkringliggende havet på ett sted,” sa LaRiviere til SeafoodSource. “Det er så mange naturlige endringer i havmiljøet som kan påvirke fiskebestandene raskt, og ledere har ikke tid til å analysere så mye data fra så mange kilder og i utdaterte formater.”

Dashbordet kombinerer et komplekst system med lagvise visualiseringsverktøy for marine data med numeriske havmodeller og statistisk analyse av lokale vannveier, og gir historiske, nåværende og fremtidige ytelsesmodeller, slik at gårdsledere kan overvåke forholdene. Nåværende, gjennomgå tidligere klima eller dødelighet. arrangementer, og planlegge for miljø- eller værrelaterte hendelser som kan finne sted i fremtiden, sa LaRiviere. Dashbordet er opprettet for å gi rom for tilpasning og spesifikke søkefunksjoner og dataklassifisering, sa han.

– Grupper av oppdrettere har høy toleranse for ubegrenset risiko i vannet. De har gjort en utmerket jobb med å overvåke havene og vurderer fortsatt mange havrisikoer, som vann med lite oksygen, store temperatursvingninger og planktonblomstringer, uforutsigbart, ”sa LaRiviere. ”Vi har verktøyene for å begrense risikoen, og vi jobber med gårder for å øke ventetiden for ekstreme havhendelser. Vi gjør kortsiktige prognoser på det enkelte gårdsnivå og ser også på langsiktige trender som påvirker akvakultur i regional skala. “

Scoot Science har inngått et samarbeid med Bergen, den norskbaserte atlantiske lakseprodusenten Grieg Seafood for å teste SeaState ved selskapets 22 oppdrettsanlegg i British Columbia. Selskapet har oppdaget en måte å arkivere og klassifisere de 1,5 millioner datapunktene som hver gård genererer på daglig basis. Grieg Seafood BCs direktør for sjøvannsproduksjon Dean Trethewey sa at SeaState presenterer en løsning på selskapets søken etter å maksimere den fordelaktige bruken av alle disse dataene.

“Bønder tar overalt prøver av vannkvaliteten, og vi trener dem på hva de skal se på med de forskjellige arter av plankton og alle skjermene i pennene og det omgivende havet. Vi måler kontinuerlig oksygen og temperatur, og det er mye informasjon, men hva gjør du med alt det? “Dean Trethewey, direktør for sjøvannsproduksjon ved Grieg Seafood BC, sa under en presentasjon kl Havbruk Nord-Amerika.

SeaState dashbordet er designet for å redusere læringskurven for brukere og hjelpe havbruksforvaltere med å forutsi hva som vil skje på gårdene deres med større presisjon og nøyaktighet. LaRiviere sa at Griegs rettssak har vist første tegn på suksess.

“Grieg har overvåket alle disse havforholdene (temperatur, saltinnhold, oksygen osv.) I mange år. Da vi begynte å jobbe med dem, var vi i stand til å ta alle de innsamlede dataene og kombinere dem med nye oseanografiske data fra bøyer, havvarslingssystemer og modeller, data fra fjernmåling fra satellitter og meteorologiske data fra meteorologiske modeller. Så vi gikk fra å ha dette lille øyeblikksbildet av hva som skjedde på gårdene deres til å ha all havdata for regionen på ett sted, “sa LaRiviere.

Scoot Science sa at de håper at nettsteder som bruker dashbordet, vil kunne presentere dataene for forsikringsselskaper for å maksimere dekning.

LaRiviere sa at Scoot samarbeider med flere andre store oppdrettslakseprodusenter, men nektet å gi dem navn. Han sa at tilbakemeldingene har vært positive.

Som et resultat av utvidelsen har Scoot Science økt arbeidsstyrken. I mars hyret selskapets programvareingeniør Roddy Morrison, en 20 år gammel veteran innen IT-utstyrsindustrien ved Skretting, Marine Harvest Canada og Stolt Sea Farm. Selskapet gjorde også sin andre kanadiske ansettelse i Craig Blackie innen forretningsutvikling, som nylig jobbet i Grieg Seafood for å skape partnerskap med First Nations-grupper og administrere myndighetsforhold. Blackie har fått i oppgave å utvikle selskapets salgskanaler og implementere programmer for Scoot Science som støtter interessene til akvakulturselskaper, First Nations-grupper, offentlige etater og miljøorganisasjoner.

LaRiviere sa at mens selskapets nylige ansettelser har fokusert på det nordamerikanske markedet, kan selskapets teknologi være til fordel for akvakulturvirksomhet hvor som helst i verden.

“SeaState er et aktivum for havbruksselskaper i alle land. Det vil hjelpe disse selskapene med å redusere effekten av klimaendringer og andre katastrofale hendelser som algblomstring, ”sa han. “Til slutt ser vi dette som en mulighet for oppdrettsanlegg til å beskytte sine mest verdifulle eiendeler – fisken og skalldyrene de oppdretter.”

Bilde med tillatelse fra Scoot Science