Scot Craig Howie vinner sin jomfru European Challenge Tour-seier på Range Servant Challenge i Sverige

Craig Howie viste en utrolig fremvisning av lederskap for å sikre en overveldende syv-skuddseier og sin første European Challenge Tour-tittel på Hinton Golfs Range Servant Challenge.

Den 26 år gamle skotten tok en tre-skuddsledelse i finalerunden på Hinton Golf Club og syntes aldri å bli tatt, da han la ut en seks-under-66 runde for å nå 22 under par, syv slag unna dansken. Marcus. Helligkilde, som ble nummer to på 15 under par etter en siste runde på 67.

Howie åpnet med en fugl og en bogey på sine to første hull før en ørn på det fjerde hullet par fem roet nervene og la mer pusterom mellom ham og jaktgruppen. En annen fugl på den åttende så ham gjøre kurven med en seks-skuddsledelse, før han la til ytterligere tre fugler i de siste ni for å se seier og flytte til andreplass i veien til Mallorca Ranking. “Jeg er helt begeistret,” sa han. “Jeg har jobbet veldig hardt for dette, så det er veldig tilfredsstillende. “Jeg tror ikke noe spor er behagelig før du er ferdig med det. Jeg prøvde å spille mitt eget spill, og med noen få hull å gå visste jeg at jeg hadde en ledelse på minst tre eller fire skudd, så jeg snurret rundt og sørget for å ikke slippe noen skudd, og det var bra nok. “Hver dag jeg prøvde å minimere feil, tror jeg at jeg bare gjorde to bogeys i løpet av hele uken, noe som var veldig viktig. Jeg gjorde det sannsynligvis bedre enn folk flest denne uken. Putteren fungerte veldig bra, så det var sannsynligvis hovedårsaken til at marginen var så stor. READ Momentum for beskyttelse av det sørlige havet vokser - Australsk Antarktis-program (2021 News) “Jeg har vært i trend. Spillet mitt har vært veldig bra, men jeg har ikke klart å kjede fire runder sammen. Jeg spilte tre virkelig gode runder og en dårlig runde hver uke i Sør-Afrika, så jeg visste at jeg ikke var for langt unna. ” The Scotsman er knyttet til ledelsesselskapet til landsmannen og hovedvinneren Paul Lawrie, og etter å ha sikret seieren i Malmö hyllet Howie innflytelsen fra Open Open Champion i 1999. “Paul har vært fantastisk,” sa han. “Da jeg først signerte med administrasjonsselskapet hans, hentet han inn et par sponsorer som hjalp meg med å spille. Jeg klarte å spille med litt mer frihet, som var enorm. ”Bare ved siden av er han alltid der for å kontakte hvis jeg trenger å snakke med ham. Det har hjulpet meg med noen korte spill ting, som er ganske uvurderlig. Du får ikke et kallenavn som Chippie hvis du ikke er veldig dyktig på greenene. Det har vært flott, det har vært mange mennesker som har hjulpet, og Paulus er en av dem. ” Tre-tiden Challenge Tour-vinner Espen Kofstad fra Norge endte på tredjeplass på 14 under par, mens skotten Ewen Ferguson, franskmannen Jeong weon Ko, tyske Hurly Long og danske Niklas Nørgaard Møller delte fjerdeplassen ved 13 lavt dreiemoment. Polens Mateusz Gradecki, Sveriges Anton Karlsson og danske Nicolai Kristensen avrundet topp ti og delte åttende på 12 under par. Sørafrikanske Wilco Nienaber fortsetter å lede veien til Mallorca-rangering etter seieren i Dimension Data Pro-Am, med Howie nummer to og andreplass på Fancourt Golf Estate Henric Sturehed i tredje posisjon. READ Husker Rob Lawty: En ukes fordel for Scarborough Runner Memorial Veien til Mallorca blir nå i Sverige den andre uken, med Dormy Open som foregår på Österåkers Golfklubb, nær Stockholm, fra onsdag 19. til lørdag 22. mai.