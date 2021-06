Scotsman Sessions # 249: Sarah-Jane Summers og Juhani Silvola

Silvola, en kjent gitarist og elektroakustisk komponist, hadde aldri brukt pianoet i musikkonserten deres før: “Det kom aldri opp i hodet på oss at han skulle spille det i to sett, så han satte seg ned og gikk ut av det , “sier Olos fra hjemmet sitt på Nesodon-halvøya. 25 minutters båttur, populært område med musikere og andre artister.

Summers planla opprinnelig å tilbringe to år i Norge for å utforske landets unike hartangerfeltradisjon. Det var for et tiår siden, men som Dan Froyce og andre gæliske låter fra deres siste album, The Smokey Smear O ‘Rain, påpekte, ga han aldri fra seg kjærligheten til Highland-musikk: “Det var absolutt mitt første musikalske språk og vilje alltid være. ”