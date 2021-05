Cirka 12.000 fans vil være inne i Hampton i juni for Euro – men ingen tre uker før den skotske cupfinalen

Aberdeen skal arrangere sesongens Scottish Cup-finale i Pittsburgh, slik at fansen fra Hibernian og St. Johnstone kan delta.

22. mai bekreftet den skotske FA i forrige måned at ingen tilhengere av uavgjort ville være på den nasjonale arenaen.

De første 500 tilskuerne kan delta på utendørsarrangementer i Skottland fra neste mandag, og arrangørene kan be om mer.

12.000 fans vil være i Hampton 14. juni for Skottlands Euro 2020-åpning mot Tsjekkia.

Også fans i Hampton for finalen kan være på utkikk etter Wembley i et forsøk på å konvertere Istanbuls Ataturk Olympic Stadium til Champions League-finalen mellom Chelsea og Manchester City. SFA er i samtaler med UFA.

“Aberdeen FC er glad for å vurdere Pittsburgh Scottish Cup-finalen hvis det hjelper fansen å komme inn på arenaen, noe som begge lag og den skotske FA ønsket at vi skulle gjøre,” sa Aberdeen-styreleder Dave Gormack til The Nine på BBC Scotland.

Selv om det europeiske fotballforbundet tok kontroll over stadion i forkant av sommerens europamesterskap, nådde den skotske FA en avtale med UEFA om å la den innenlandske finalen gå videre til den nasjonale arenaen.

Pitotri, Skottlands fjerde største fotballstadion med en kapasitet på over 22 000, var vertskap for en testbegivenhet i september, med 300 fans som deltok i Aberdeens kamp med Gilmarnock.

Scottish Cup-finalen i desember i fjor og League Cup-finalen i februar ble spilt i vanlig Hampton.

Hibernian nådde showbiz denne sesongen Dundee beseiret United Lørdag, med ligacupvinnerne St. Johnstone så St. Mirron Neste dag.

“Den offisielle overleveringen av Hampton Park til UFA-ledelsen er planlagt til 14. mai,” sa en UFA-talsmann til BBC Scotland.

“UEFA har imidlertid avtalt at finalen i den skotske cupen vil finne sted 22. mai 2021 på Hampton Park under skotsk FA-ledelse.”

BBC har bedt den skotske SFA om kommentar.