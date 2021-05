Scottish Cup Final: Publikum for St. Johnston v Hips nå ‘i fare’ etter Glasgow topp

Semifinalene i denne sesongen ble holdt på Empty Hampton

Nasjonal medisinsk direktør, professor Jason Leach, sier at det å ha den endelige fansen av den skotske cupen nå er “i fare” ettersom Glasgow fortsatt er under nivå 3 Covit-19-restriksjoner.

Den 22. mai ga den skotske regjeringen grønt lys til 600 besøkende for å delta på et show mellom St. Johnstone og Hibernian i Hampton Park.

Men etter en økning i sakene sør for Glasgow – der stadion ligger – vil ikke byen flytte til nivå 2, noe som vil tillate 500 fans.

“Nå er jeg redd det er ingen reise inn eller ut av Glasgow,” sa professor Leach til BBC Scotland’s Drive Time-program.

“Det er kunngjort, så vi har ikke tid til å snakke med SFA ennå, selvfølgelig vil vi gjøre det.

“Men reglene reiste ikke av vesentlige årsaker eller utenfor. Så jeg trodde det ville være farlig og fansen ville komme inn og ut. Nivå 3 kunne ikke ha noen av dem på stadion.”

Den skotske FA søkte til 2000 fans tidligere denne uken, med tanke på Hamptons begrensede evne på grunn av byggearbeid for neste måneds EM.

Men på grunn av 2m (mer enn 1,5m) sosiale avstandsregler, godkjente regjeringen bare et møte på 600 mennesker.

Første minister Nicola Sturgeon da Kunngjort fredag ​​ettermiddag Glasgow, sammen med Morey, vil ikke falle til nivå 2-begrensninger på grunn av økende tilfeller blant bekymringer om den nye indiske varianten av viruset.

På spørsmål om det å ha fans i finalen nå var i betydelig fare, sa professor Leach: “Jeg tror vi burde sette oss ned med dem, jeg vil ikke ta den avgjørelsen ved å snakke med statsråder og SFA, men det er vanskelig å gjøre det i Hampton med gjeldende begrensninger.

“Så hvis SFA kom med en nyskapende ide – jeg vet at det er en veldig kort kunngjøring, jeg vet at det er vanskelig for alle – men det betyr at Glasgow-fans ikke kan gå ut og nivåene ikke tillater folk på stadion.

Kan det endelige trekket?

Å konkurrere i finalen med St. Johnstone fra Perth og Hibernian fra Edinburgh vil være et praktisk grep for fansen å komme tilbake utenfor Glasgow.

Det styrende organet henvendte seg til skotsk rugby over bruken av Murrayfield i Edinburgh etter at SFA opprinnelig sa at det ikke kunne gi endelige støttespillere til Hampton i mars på grunn av UFAs forberedelser for euroen.

SRU sa imidlertid at stadion ikke var tilgjengelig på grunn av konsistensen av Pro 14 Rainbow Cup.

Aberdeen-president Dave Gormack, i mellomtiden, Forutsatt bruk av Pittotry For den siste kampen var både Hips og St. Johnstone opprinnelig åpne for endring.

Hva med euro?

Hampton er vert for tre gruppespillkamper ved neste måneds EM – to som involverer Skottland.

UEFA har insistert på at byene forplikter seg til å fylle en tredjedel av stadionkapasiteten for å opprettholde sin status som vertskap, og 14. juni godkjente planer for 12 000 tilskuere til å delta i den skotske V Tsjekkia; Skottland mot Kroatia 18. juni; Og Kroatia mot Tsjekkia 22. juni.

Professor Leitch sa at han var håpefull på at Skottlands nasjonale stadion fremdeles ville være i stand til å møte dets behov.

“Det er langt unna, og jeg håper vi har vært på et bra sted da,” sa han.

“Men det trenger en folkehelseberedskap. Det trenger folk å komme seg videre. Folk må virkelig være veldig forsiktige.”

‘Flytt spillet’ – reaksjon

Tidligere dvale midtbanespiller Michael Stewart i SportSound

I mitt sinn er jeg klar til å bevege meg sakte for å være våken, slik at vi ikke glir ut av veien når vi utvikler oss. Hvis det betyr at 600 fans ikke kommer til arenaen, er det skuffende – her er et flott bilde.

Richard Foster, tidligere St. Johnstone-forsvarer i Sportsound

Jeg trodde beslutningen om å tillate bare 600 fans var bortkastet tid uansett. Men det hadde vært fint å ha spillerne hatt sine nære venner og familie der. Du snakker om innovative løsninger – flytt spillet. Selv med 600 fans er logistikken enkel. Vi er en uke unna spillet.