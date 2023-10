SCUF introduserer en spillkontroller spesialdesignet for PC

Et Corsair-datterselskap som spesialiserer seg på produksjon av avanserte kontrollere er på vei inn på markedet for periferiutstyr til PC.

Populær blant profesjonelle spillere, SCUF Kunngjør sin første utgivelse Kontroller Spesielt dedikert til PC-spilling. SCUF Envision er tilgjengelig i to versjoner (Classic og Pro), priset til henholdsvis €149,99 og €199,99.

SCUF-kvalitet, nå på PC

Mens produsentens tidligere kontrollere alltid har vært noe PC-kompatible, er Envision og Envision Pro designet spesielt for PC-spilling. Dette resulterer i en bemerkelsesverdig tilstedeværelse av fem fullt konfigurerbare «G»-taster som kan tilordnes til enhver Windows-snarvei. For eksempel å utløse et skjermbilde eller starte et videoopptak.

En annen stor fordel, sjelden funnet andre steder: tilstedeværelsen av to ekstra sideknapper. De er tilgjengelige med pekefingeren på hver hånd, og kan konfigureres etter ønske med Corsair iCue-programvaren. Også programvare som lar deg justere RGB-visningen til avanserte kontrollere.

Til slutt finner vi de essensielle finnene på baksiden. To på hver side, igjen, kan konfigureres til å erstatte en annen tast på kontrolleren. For eksempel, sprint eller skli uten å trykke på retningsspakene.

©SCUF

To modeller for mer allsidighet

Hva er forskjellen mellom den klassiske modellen og Envision Pro? Begge kontrollerene kommer med en USB-C-kabel, men kun Pro-modellen tillater trådløs spilling med en inkludert dongle. I tillegg tilbyr Envision Pro et bedre grep, samt mekaniske brytere for en berøring nærmere et museklikk.

En mer avansert kontroller har en bryter plassert under utløserne for å redusere reisetiden for bedre respons i spillet. Detaljer, ja, men det kan utgjøre en forskjell for spillere som trenger det.

Begge kontrollerene kommer med utskiftbare sideknapper. På den annen side kommer Envision Pro kun med erstatningskuppel for joysticks.