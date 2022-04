Se etter fantastiske ting fra WhatsApp-gruppeavstemninger til å koble til nye mobile enheter.

WhatsApp-gruppeavstemning og muligheten til å koble nye mobile enheter til WhatsApp-kontoen din pågår. Sjekk detaljene her.

Sosiale medier-applikasjoner som WhatsApp, Instagram, Telegram skiller seg fra hverandre på mange måter. Det er noen funksjoner du kan finne på WhatsApp, men ikke på Instagram eller Telegram. Men for å konkurrere hardt og la brukere nyte appen med flere funksjoner, jobber disse selskapene hele tiden og slipper nye oppdateringer. I følge den siste WhatsApp-oppdateringen er selskapet engasjert i en gruppeundersøkelse. WABetaInfo twitret: «WhatsApp Beta for Android 2.22.10.11: Hva er nytt? WhatsApp jobber endelig med en fremtidig prosessoroppdatering i en gruppeundersøkelse.

Tidligere kunngjorde WABetinfo at WhatsApp jobbet med muligheten for å generere gruppeavstemninger for fremtidige oppdateringer på WhatsApp iOS beta og WhatsApp desktop beta. Nå, ifølge de siste detaljene, jobber meldingsapplikasjonen med gruppeavstemninger på WhatsApp for Android-betaen. «Spesielt oppretter WhatsApp en ny seksjon i WhatsApp-betaen for Android der gruppeavstemninger kan opprettes i en fremtidig oppdatering,» sa WABetaInfo i en uttalelse.

Under alternativet for å lage gruppeavstemninger har brukere spesifikke felt for å fylle ut spørringen og deres preferanser, og rapporten sier videre at 12 mulige alternativer kan legges til. Når det gjelder denne funksjonen for betatestere, er avstemningen ende-til-ende-kryptert, noe som betyr at ingen kan se innholdet, ikke engang WhatsApp. Imidlertid er den nøyaktige utgivelsesdatoen for WhatsApp-gruppeavstemningsfunksjonen ennå ikke kjent.

I tillegg til gruppeavstemninger, har meldingsprosessoren også muligheten til å koble nye mobile enheter til WhatsApp-kontoen din. Den vil bli utgitt i en fremtidig oppdatering, og utgivelsesdatoen er ennå ikke kjent. «Den andre multi-enhetsversjonen var allerede planlagt i fjor, og endelig i dag har vi de nye detaljene: WhatsApp jobber nå i den aktuelle delen for å koble til en annen mobil enhet!», sa WABetaInfo.

«Registrer enhetsstøtte»-delen kalles, og vil vises når du prøver å låse opp WhatsApp på en sekundær mobilenhet. I dette tilfellet sier rapporten videre at du kan bestemme deg for å bruke WhatsApp-kontoen din på en annen enhet og koble den til.

«Foreløpig ser det ut til at det er nødvendig å peke den primære enheten på skjermen til den sekundære enheten ved å skanne QR-koden: etter å ha koblet WhatsApp-kontoen din til den sekundære enheten, kan du endelig begynne å bruke WhatsApp. På en annen telefon! Husk at med denne funksjonen vil du kunne koble Android-nettbrettet ditt til en sekundær enhet i fremtiden, «sa WABetaInfo.