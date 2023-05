Se Gustavs opptreden på Eurovision (VIDEO)

På Twitter vant Gustafs opptreden over internettbrukere. «Jeg føler meg en god overraskelse på lørdag (siste dag, red.anm.)», «Sangen hans gjør meg glad», «Vil Gustafs sang bli vår nye nasjonalsang?», « Jeg trodde det ikke da det ble avslørt at den var vår representant. Likevel var ytelsen hans perfekt,» sa han. Vi kan studere spesifikt i sosiale nettverk.

Valg av VRT

I januar i fjor valgte VRT Kastab til å representere oss under et stort show på Palas 12-scenen, som ble sendt direkte på TV. Publikum og juryen bestående av Alexander Rybak, Laura Tesoro, Jeremy Mackies og Nicky de Jagger valgte denne 42 år gamle Antwerperen: Gustaf, Steph Geirs, en artist som er kjent med aktivitetene til Eurovision. Backing-sanger for Senek i Lisboa i 2018 og Hooverfonik i Rotterdam i fjor. Han er også vokaltrener for den belgiske gruppesangeren Keike Arnert.