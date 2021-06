Se: Messi scorer et fantastisk frispark for Argentina i Copa America

Lionel Messi startet Argentinas Copa America-kampanje med en drømmestart med et fantastisk mål mot Chile på Olympic Stadium.

Til tross for å vinne utrolige 34 pokaler Barcelona På klubbenivå jager Messi fortsatt sitt første store internasjonale pokal i livet.

Etter å ha tapt verdensmesterskapsfinalen i 2014 og to Copa America-finaler, 33-åringen vet at han har gått tom for tid for å smake seier med landslaget sitt.

“Jeg tror det er på tide å ta et skritt tilbake, dette Copa America kan ha en sjanse,” sa Messi før kampstart. “Min største drøm er å vinne en tittel med landslaget. Jeg var så nær ved så mange anledninger at det dessverre ikke gikk. Jeg vil fortsette til jeg ikke lenger kan.

“Jeg er heldig nok til å vinne alt på klubbenivå og på individnivå. Det ville være vakkert å vinne med landslaget også.”

Han ventet i 33 minutter før han fikk navnet sitt på poengsummen i åpningskampen, forbi Claudio Bravo med et suverent frispark og skudd i øverste hjørne.

Chile ble deretter tildelt et straffespark i andre omgang da Emiliano Martinez reddet Arturo Vidals forsøk, men Eduardo Vargas var klar til å komme hjem.

Syv spillere ble sendt på utlån av Barcelona i 2020-21 og hvordan de reiste

En drømmer som lever i en drøm: Barcelona av Cardiola, via Twin Peaks

Messi & Aguero har vunnet verden siden 05 – nå for Barcelona

Kan du kalle Barcelonas XI 2-0 i Real Madrid i 2011?