Se muligheten til å være vertskap for verdenscupene annet hvert år FIFA | Verdensmesterskap

Etter å ha blitt oppvokst på fredag ​​på det styrende organets årlige konferanse, undersøker FIFA muligheten for å være vertskap for verdens- og herre-VM hvert annet år.

Selv om en studie ikke garanterer at endringene vil bli implementert, vil den av mange bli sett på som det siste trinnet i den globale kampen for å kontrollere fotballkalenderen, og kan ha en alvorlig innvirkning på regionale konkurranser som EM.

FIFA-president snakker på konferansen Gianni Infantino, Sa: “Vi må gå til disse studiene med et åpent sinn, men vi skal ikke ta avgjørelser som vil påvirke det vi gjør. [already] Ferdig. Vi vet om verdien av verdenscupen, stol på meg.

“Jeg vil sette denne diskusjonen i en bredere sammenheng med den internasjonale konkurransekalenderen. Tror vi virkelig på å spille verdige spill? [across the year] Er det den rette måten når vi sier at fans vil ha mer meningsfylte spill? Alle disse punktene må vurderes. Men vi vil prioritere spillelementet, ikke forretningsprioriteten. ”

Det er ikke satt noen dato for gjennomføring av studien.

Infantino tok også opp spørsmålet om ESL og anbefalinger, med La Liga-leder Javier Depos som avslørte veldig rett ut at han var “bak” handlingen.

“Vi må se på fakta, ikke rykter eller korridorrykter, spesielt ikke fra visse områder,” sa Infantino. “Jeg kjenner mange klubber, jeg har snakket med klubber i årevis, Super League-tittelen har alltid vært et diskusjonsemne når jeg snakker med europeiske klubber; det vet alle i fotballen. Spiller ikke her.

“På FIFA Det er mitt ansvar å møte og diskutere med fotballpartnere. Alle, store, mellomstore, små. Det gir ingen mening på noen måte FIFA Han planla et hvilket som helst Super League-prosjekt.

Det europeiske styringsorganet UFA har kunngjort at det vil lansere en “konferanse om fremtiden for europeisk fotball”. Etter den korte krisen i spillet forårsaket av splittet ESL, har UEFA lovet å invitere partnere, fra klubbseiere til spillere, fans og agenter, for å diskutere den beste ledelsen for spillet.

Konferansen vil utforske fire nøkkelområder for potensiell reform: økonomisk bærekraft; Konkurransekraft og solidaritet; நல்லாட்சி; Og utviklingen av kvinnefotball.

Lignende retorikk utgjorde en betydelig del av Infantinos tale til FIFAs 71. kongress, hvor andre nevnte ideer inkluderte lønnstak og tak for bytteavgift.