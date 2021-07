George Holmes Forever “Papa Bear”, grunnlegger av Chicago Bears i 1920 som Decadore Stallis.

Bedriftslag, spesielt baseball, var vanlige tidlig på 1900-tallet fordi velstående eiere søkte en viss kreditt for selskapene sine. A.E. Staley Sr. er ikke noe unntak, men han hadde også øye med en ny sport – fotball. I følge byens gatekatalog, gå til Halas Decatur og kjør 280 W. William bodde i St. Louis.

17. september 1920 ble Stallis med i American Professional Football Association som deres representant for Halas, som i 1922 ble omdøpt til National Football League. Lisensavgift er $ 100 (dagens kontanter er 1225). I dag er bjørner verdt 2,7 milliarder dollar, ifølge Forbes.

Fra starten viste Halas ‘team, som han var en spiller, å være sterkt. Teamet, som representerte Decatur i søster Midwest-byer som Akron, Rock Island, Dayton og Canton, gikk 10-1-2. Stallis første kamp var 3. oktober 1920, da han beseiret Molin Universal Tractors 20-0 i Decatur.

I 1921 flyttet teamet til Chicago, som holdt Stallis ‘navn i et år før de ble bjørner i 1922.

Halas var eier, spiller, trener, daglig leder, reisesekretær for Bears og jobbet i enhver tenkelig kapasitet fra 1920 til han døde i 1983.

Da han gikk av med pensjon etter 1967-sesongen, ble han omtalt som en ledende leder innen trener med 324, en rekord han hadde i 27 år. Han har vunnet åtte NFL-mesterskap, og hans elskede Pierce vant Super Bowl XX etter 1985-sesongen.

Halas er inngravert i Pro Football Hall of Fame i Canton, men dette er ikke tilfelle for ham og Chicago Pierce A.E. Staley MFG Startet med. Gå Pride of the Prairie, i Decatur.