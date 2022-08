Se tilbake på historien om de gale Gladbeck-gislene og hvor surrealistisk og tragisk det er

Tiden renner ut og det første gisselet blir drept

Etter å ha frigjort noen gisler drar kjeltringene mot Hamburg med bussen og passasjerene. På veien stopper de ved en rasteplass på motorveien og slipper de to bankansatte forbi. Marion Loblich, den medskyldige kjæresten, blir tatt av politiet når hun forlater toalettet. Savner hennes retur, Dieter Dekowski Han tilkaller politiet for å returnere den innen fem minutter eller truer med å skyte gisselet. Den dømte går tom for tid og skyter en kule i hodet på den unge italienske Emanuele Di Giorgi. En politimann ble drept i en bilulykke på vei til stedet, noe som brakte det foreløpige dødstallet til to.

Når Marion Löblich er reddet, reiser de dømte med buss til Nederland, noen få kilometer fra den vesttyske grensen. I bytte mot gislene ga politiet dem en BMW. Tre flyktninger tar Silk Bischoff og Inez Voitel som gisler.. Tilbake i FRG parkerer de midt i en gågate i sentrum av Köln. Igjen gjør kjeltringene det igjen ved å snakke med pressen og si at de er klare for hva som helst. Flere titalls journalister og tilskuere er i nærheten av bilen. Rosner ber en av journalistene der, Udo Robel, sette seg inn i bilen for å vise ham hvordan han kommer seg raskt til motorveien A3. Foran millioner av seere aksepterer Udo Röbel. Han skulle senere bli løslatt på bensinstasjonen. Da han så BMW-en kjøre bort, virker det usannsynlig at han kunne ha sluppet unna døden akkurat i dette øyeblikk.