Se TV gratis? Det er mulig, i High Definition og lovlig!

Hva er måtene å unngå å betale på?

For å se på TV uten å bruke en cent, det er bare TNT. Men de fleste innholdsdistributører lar deg klare deg uten en dekoder for å ha tilgang til flere kanaler. Dette er et billigere abonnement enn det som kreves av en dekoder, som fungerer gjennom applikasjoner, og som fortsatt krever internett.

På internett også RTBF Auvio-plattformen lar deg se direkte eller forsinket TV helt gratis, så lenge du er koblet til et mobil- eller fasttelefonnett, som krever en kostnad.

For de som ikke er interessert i lineær kringkasting av programmer, florerer det av streaming og video-on-demand-plattformer. Tilkoblede TV-er tilbyr ofte snarveier og andre spesifikke knapper på fjernkontrollen som gir tilgang til dette innholdet uten ekstra dekoder. Unødvendig å si, økonomien til set-top-boksen forblir marginal sammenlignet med abonnementsprisene til Netflix, Prime Video, Apple TV+ og andre Disney+. Og analysen er identisk med applikasjoner på nettbrett eller smarttelefoner koblet til TV-er.

Til slutt er det systemer av typen IPTV, som også krever Internett-tilgang, men som er helt ulovlige, og bruken av dem kan straffes med strenge straffer. Så vi stopper ikke der… Ingen grunn til å lete lenger, det eneste virkelig gratis tilbudet, uten abonnement eller Internett-tilkobling, er TNT 2, sikkert fortsatt begrenset i tilbud, men i HD i noen dager. …