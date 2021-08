Sea Power: Why We dropped the British from our name | Musikk

D.Uken hans Kunngjort av bandet vårt Vi endret navnet vårt fra britisk sjømakt til bare sjøkraft. Kunngjøringen ble raskt populær på Twitter og utløste mer nyhetsdekning enn vi kunne ha forestilt oss – siden Forsvarer Og NME for Express og Telegraph. Forespørsler om TV -intervjuer kom fra GB News, Russia Today, Channel 5 og Good Morning UK, som vi takket nei til. Det var utbredt støtte fra vårt publikum med noen skuffelser og rimelige biter på sosiale medier. Dekningen overrasket oss, til tross for at vi var et moderat suksessrikt rockeband – med sporadiske topp 10 -album og Mercury -nominasjoner, det bestselgende lydspillet for dataspill i 2020 med BAFTA Disco Elysium.

Vi gjorde ikke dette navneendringen lett. Dette er noe vi har tenkt på i mange år. Vi valgte navnet først, omtrent 2000, fordi vi elsket det. Andre gjorde. Albues hovedspiller Guy Carvey sa: “Ikke bare det Britisk sjømakt De har historiens beste navn, og de er gode. Men navnet kom etter litt kompleks tankegang. Som vi forklarte i en uttalelse på nettstedet vårt: “Det var minst to linjer bak det. Faktisk var det havets kraft – havets grunnleggende kraft. Sammen med dette var den historiske ideen om den ‘britiske maritime makten’ – Britannia som styrte bølgene; Sjømakten som lot Storbritannia dominere verden. Da vi fant det opprinnelige bandnavnet, styrte Storbritannia ikke lenger sjøen. Navnet var litt humoristisk.

Hvis vi ble kalt British Motorcycle Club, ville vi ikke byttet navn

I ettertid var det opprinnelige navnet vårt ment å være kontekstualistisk på 1950 -tallet – å prøve å omdirigere et slagord og gi det en ny mening. I det siste har vi tenkt mye på navnet når det gjelder historie. Ideen om britisk sjømakt er nesten identisk med det britiske imperiets – mange nasjoner er underlagt en enkelt nasjon. Likevel kan britisk sjømakt helt klart ligge på høyre side av historien. Uten den ville nazistenes okkupasjon av disse øyene vært høy. I vår uttalelse understreket vi at vi ikke skammet oss over å være britiske på noen måte. Den største formuen vi alle vokste opp på på disse øyene. Vi elsker disse landene. Faktisk bor bandet nå over hele Storbritannia – fra Sussex Beach til Inner Hebrides.

Hvis vi ble kalt British Motorcycle Club, ville vi ikke byttet navn. Kombinasjonen “britisk” og “makt” fungerer ikke lenger for oss. Når vi så på et ungdomsshow på en europeisk festival på 2000 -tallet, så vi navnet på et band med ordet “ungarsk” eller “russisk” kombinert med “makt”. Det vil sende tankene dine i en bestemt retning – sannsynligvis til isolert, fiendtlig nasjonalisme som nylig har fanget seg rundt om i verden. Vi har alltid ønsket å være et internasjonalt band-flagg som vaier i vår vei, sangen om pan-europeisk idealisme.

Vi fornekter ikke vår fortid på noen måte – vi er stolte av British Marine Power Discography. Vi er stolte Lydsporet vårt 2012 Audiovisuelt kjærlighetsbrev utvidet fra hav til sjø, til dette havlandet. Men det å bli sjøstyrke føles som en ny begynnelse. Nå kan vi kanskje koble oss til den grunnleggende kraften i havet, som synes å bli stadig mer spennende og skummelt. Vi har berørt klimaendringer og grønn energi tidligere. Vår sang fra 2005 Larson B landet på den kollapsende ishyllen i Antarktis gjennom en kjærlighetssang om global oppvarming. I 2011 spilte vi på en båt i Themsen, ved hjelp av en miljøgruppe som kjemper for bølgenererende energi med Underhuset-kampanjer, dvs. Marin kraft.

Noen av publikummet vårt har uttrykt tristhet over endringen av vårt kjære navn. Når det er sagt, er fansen vår overrasket – noen av dem har sett bandet hundre ganger; Mange deltok på mer enn 400 konserter. Vi håper de kan fortynne enhver tragedie her ved å beholde bandet de har investert sin tid og penger i. Vi er sikre på dette – vi synes vårt nye album er bra. Det hele heter Forever, og kommer til å bli utgitt i februar neste år. Sangtitler inkluderer Green Goddess og Lakeland Echo. Sistnevnte er basert på tiden da våre to sangere, brødrene Hamilton og John, forlot huset Cumbrian Council i papirrunden og presenterte tittelavisen. Vi elsker stedene hvor vi vokste opp. Vi elsker de britiske øyer – fysisk skjønnhet, vårt mangfold, vårt folk, vår kultur og mye av vår historie. Men nå er vi bare en sjøstyrke – når vi ser på de fantastiske bølgene, forstår dette øya landet mer enn de fleste.