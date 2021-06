Seabirds slår alarm | The Barents Independent Observer

Matforsyningen setter begrensninger for sjøfuglens reproduksjonsuksess. Kyllinger i dårlig forfatning har ingen stor sjanse for å fly. Foto: Tycho Anker-Nilssen / NINA

Menneskelige aktiviteter påvirker økosystemer både direkte og indirekte gjennom menneskeskapte klimaendringer. Effektene er imidlertid ikke jevnt fordelt over hele verden. Den nordlige halvkule varmer raskere enn den sørlige motstykket, og marine økosystemer reagerer tilsvarende.

Forskere fra alle verdenshjørner har slått seg sammen og analysert langsiktige overvåkingsdata om 66 arter av sjøfugl, over en periode på mer enn 50 år. Studien, publisert i Science 28. mai 2021, avslører at asymmetri i sjøtemperaturendringer gjenspeiles i sjøfuglens reproduksjonssuksess. Dette gjør sjøfugl til en kostnadseffektiv global beregning for vurdering av marin økosystemendring, og gir viktig informasjon for økosystemovervåking og forvaltning.

“Våre funn illustrerer den kritiske rollen som sjøfugler spiller som sentineller for global marin endring og fremhever behovet for politikk som reduserer innvirkningen av klimaendringer på verdens marine økosystemer,” sier William Sydeman, hovedforfatter og sjefforsker ved instituttet. Farallon i California. .

Seabirds som vaktpostene til økosystemer

Som kanarifugler en gang advarte kullgruvearbeidere om giftige gasser, er sjøfugl en av de beste indikatorene for tidlig varsling om endringer i marine økosystemer globalt. Ulike aspekter av deres reproduktive ytelse, som lett kan overvåkes i avlskolonier, reagerer raskt på endringer i miljøet. Produktivitetsnedgangen, det vil si antall kyllinger produsert per hunn per år, indikerer en parallell nedgang i havenes helse og endringer i økosystemer på trofiske nivåer som er vanskelig å observere direkte.

Tidligere studier har vist at når tilgjengelig mat faller under en tredjedel av den maksimale registrerte mengden, reduseres eller svikter produktiviteten helt, uavhengig av art. Over dette nivået påvirkes ikke antallet kyllinger av endringer i feedtilgjengeligheten.

“Disse signalene kan lett brukes til å vurdere global endring i marine økosystemer på en årlig tidsramme med relativt enkel koordinering og datadeling fra offentlige overvåkningsprogrammer.”

En ny global studie publisert i Science viser en økning i hekkingsfeil blant sjøfugler over hele den nordlige halvkule. Lundefugl er en av de berørte artene. Foto: Tycho Anker-Nilssen / NINA

Haster i nord

Studien fant at fiskespising og overflatefôring av sjøfugl på den nordlige halvkule er mest påvirket av endringer i økosystemet. Globale klimamodeller spår en økning

Lagdeling av havet forårsaket av oppvarming av havene. Dette kan begrense næringen av næringsstoffer i vannsøylen og dermed produksjonen på alle trofiske nivåer, ettersom marine næringskjeder er uløselig forbundet. Den avtagende produktiviteten til sjøfugler i nord antyder at lagdeling allerede kan påvirke marine økosystemer på den nordlige halvkule.

“Studien vår indikerer at prognosen for vedvarende reproduktiv produktivitet for mange sjøfugler på den nordlige halvkule er dårlig, med mindre tilgjengeligheten av matressurser forbedres.”

Forfatterne peker på en åpenbar faktor som trenger kontinuerlig oppmerksomhet; forvaltning av fiskeri etter små pelagiske dyr eller stort dyreplankton, som konkurrerer med sjøfugl om begrensede matressurser. Stenging av fisk i tidssoner kan være en effektiv strategi for å forbedre sjøfuglens produktivitet på den nordlige halvkule.

Selv om situasjonen er mindre presserende i sør, foreslår forfatterne etablering av store marine beskyttede områder som et middel for å forbedre fôrmulighetene for sjøfugl og redusere forestående menneskelige påvirkninger på den sørlige halvkule.

Betydningen av langsiktig oppfølging

Sjøfugler har særlig risiko fra klimaendringer i havet, spesielt i kombinasjon med andre menneskelige påvirkninger som forurensning og fiske. Langsiktig overvåking er trolig den beste tilgjengelige metoden for å få kunnskap om kompleksiteten i marine økosystemer og er viktig for å overvåke havenes helse.

Den lengste oppfølgingsserien som er inkludert i studien, er studien av Atlanterhavs lundefugl i Røst-skjærgården i Norge, helt tilbake til 1964.

“Det er avgjørende å opprettholde disse langsiktige overvåkingsprogrammene. Global overvåking av sjøfuglens produktivitet muliggjør påvisning av endringer i økosystemer og bidrar til å forstå klimapåvirkninger på marine økosystemer, sier Tycho Anker-Nilssen, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og ansvarlig for sjøfuglekontroll på Røst. . ”Mange av disse studiene ble startet av andre grunner, men ble opprettholdt på grunn av de drastiske endringene de dokumenterte for et økende antall arter og kolonier av sjøfugl. De som klarte å fortsette i mange tiår med skiftende finansieringsregimer, utgjør i dag våre mest verdifulle datasett for å utforske de viktigste driverne for endring i sjøfuglpopulasjoner og hvordan disse er knyttet til variasjoner i deres viktigste næringskjeder. Slike studier er kritisk viktige i det pågående søket etter mer økosystembasert forvaltning av våre marine ressurser. “

Denne historien ble opprinnelig publisert av Fram-forumet