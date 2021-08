Seabour Ventures ‘innledende reiserute’ Wild & Ancient British Isles Travel ‘og’ Scottish and Norse Legends Exhibition ‘, 19. august 2021 Salg

Luksuscruiseskip bygget for to nye formål på denne linjen, Seaporn Venture Er i ferd med å reise for sin første reise 10. april 2022, Utforsk Storbritannia En på en enestående måte 12-dagers åpning av ville og gamle britiske øyer Reise fra Greenwich (London), England, லீத்துக்கு (Edinburgh) Etter skipet a 12 dager Reise til skotske og norrøne legender Utenfor Leith (Edinburgh) På 22. april 2022, Utforsker kystens skjønnhet Skottland Og Norge På vei til Tromsø, Norge. Disse turene er tilgjengelige for bestilling 19. august 2021.

Fra Tromsø, Seaporn Venture Arktis vil begynne distribusjon kunngjort like før den første sommeren 4. mai 2022. Skipet vil seile i Arktis og utforske mange fjerne steder Svalbard, Nordkapp og andre steder Norge, I tillegg til Island, GrønlandOg den kanadiske arktiske øygruppen. Gjester som ikke kan få nok reise med Seabour, kan kombinere de to nye reiseplanene sammen 24-dagers tur til De britiske øyer og norrøne legender Reise For mer eventyr kan du kombinere de to nye reiseplanene med den følgende 11-dagers Svalbard Exploration for en episk 35-dagers reiserute.

“Vi gleder oss til begynnelsen av en ny reisetid, vår åpningsseremoni Seaporn Venture Turer gjennom De britiske øyer, Skottland Og Norge Det er greit å gjøre, og det burde ende der. ” Josh LeBowitz, Styreleder i Seaporn. “Cruiseskipet ble bygget for vårt første formål, Seaporn Venture, I motsetning til andre skip med den rette kombinasjonen av luksus og eventyr for å bryte grenser og skape varige minner om steder fulle av naturlige og kulturelle underverk.

Høydepunkter fra Seaporn Ventures Startreiser inkluderer følgende:

Reis til naturen og de gamle britiske øyene

12-dagers starttur starter fra stedet oppkalt etter Greenwich Meridian Tresco Island Og det eksepsjonelle subtropiske plantehelligdommen, Abe Gardens. Besøk DublinTa en dyrekretsetur for å smake whiskyen fra de berømte og fjerne islamske destilleriene i UNESCOs litterære by, besøk Staffa Island og ta en titt på Bingle’s Cave. Gå til Iona hvor St. Columba grunnla et kloster i 563 og se de eksotiske lundefuglene komme ut av reirene. Lunga IslandOg utforsk den fjerne og spektakulære St. Guilda – “verdens kant” – for å oppdage dens historie og historier. Fullfør eventyret ved å besøke UNESCOs nettsted for gamle arkeologiske skatter Orknøyene Og en dyrekretsetur til Gopinseys enorme sjøfuglkolonier.

Reise til skotske og norrøne legender

Reis til Red Island i Nordsjøen, hvor 70 mennesker lever i tradisjonelt håndverk midt på en øy dekket av sauer og fugler. Besøk Mousa og dets jernalderrundtårn og beundre UNESCOs nettsted Bergen, Og innta den vakre nybegynnerbyen Alessandro. En reise med dyrekretsen gjennom de majestetiske Lofoten -øyene og inn i den trange Trollford, UNESCO -området i Vega -skjærgården, og de eldste levende ender som bor der, satte foten i Nordkop. Europa.

Seaporn Venture Seabour vil videre utnytte sin posisjon som den offisielle skipspartneren til UNESCOs verdensarvliste og tilby UNESCO Partner Tours å besøke mange verdensarvsteder rundt om i verden. Under de to første reisene skal skipet reise til flere UNESCO -steder:

Um Fly, St. Guilda, Skottland – En vulkansk skjærgård har et praktfullt landskap med noen veldig høye klipper Europa Hekkeplass for store sjøfuglkolonier. Utforsk historien og restene av 2000 år gamle bosetninger under ekstreme forhold.

– En vulkansk skjærgård har et praktfullt landskap med noen veldig høye klipper Hekkeplass for store sjøfuglkolonier. Utforsk historien og restene av 2000 år gamle bosetninger under ekstreme forhold. Bergen, Norge Besøk Old Wharf Bridge, der Honcetic League holdt sitt handelsimperium den 14 Th De hundre år gamle smale smugene og de gamle trebygningene med små verksteder og rom gir spektakulær utforskning.

Besøk Old Wharf Bridge, der Honcetic League holdt sitt handelsimperium den 14 De hundre år gamle smale smugene og de gamle trebygningene med små verksteder og rom gir spektakulær utforskning. Dublin, Irland – Inspirasjon for kjente forfattere Jonathan Swift , Oscar -noveller Og nobelprisvinner James Joyce Vevd med sin inspirasjon inn i byen gjennom navngitte broer, gater og bygninger.

– Inspirasjon for kjente forfattere , Og nobelprisvinner Vevd med sin inspirasjon inn i byen gjennom navngitte broer, gater og bygninger. Phloem, Norge – Fantastiske vakre fjordlandskap med bratte åser som synker i det klare grønne havet fra 1400 meter.

– Fantastiske vakre fjordlandskap med bratte åser som synker i det klare grønne havet fra 1400 meter. Greenwich ( London ), England – Besøk det historiske sentrum Royal Park Og relaterte bedriftsbygninger – Arkitektoniske symboler for 17 engelsk kunst- og vitenskapsarbeid Th For 19 Th Århundrer.

– Besøk det historiske sentrum Og relaterte bedriftsbygninger – Arkitektoniske symboler for 17 engelsk kunst- og vitenskapsarbeid For 19 Århundrer. Kirkwall , Orknøyene, Skottland – Huset med arkeologiske skatter, inkludert Scara Pray, Protkrins ring, rustfrie steiner og Mashov -grav.

– Huset med arkeologiske skatter, inkludert Scara Pray, Protkrins ring, rustfrie steiner og Mashov -grav. Leith ( Edinburgh ), Skottland -Den gamle byen med middelalderslottet og den nærliggende nye byen med den nyklassisistiske formen har stor innvirkning på europeisk byplanlegging og gir byen sin unike karakter.

Inkludert reiseopplevelser og egnet for leting

Seaporn Venture Og tilbyr et bredt spekter av erfarne strandutflukter på hvert sted besøkt av sine søsterscruiseskip. I tillegg tilbyr skip reiseopplevelser som inkluderer fotturer, snorkling, dykking og dyrekretsen. Gjestene vil ha mange muligheter fra havnivåopplevelser, spennende fjorder og vakre øyer som klatrer fra vannveien, og utforske fantastiske steder som fugletitting, sel, hval og annet dyreliv. I tillegg til gratis cruise, vil skip tilby tilpassede sjøreiser, cruise med cruise og to tilpassede ubåter på utvalgte steder. Disse opplevelsene gir en intim utsikt over dyreliv og landskap, samt en uforglemmelig intimitet med undervannsundervisninger.

Kunnskap om skipene, et team med 26 forskere, forskere og naturentusiaster i verdensklasse, vil veilede alle sjøreiseopplevelsene. På Seaporn Ventures De to første turene, følgende reiseopplevelser er planlagt for grundig studie:

Ålesund, Norge – via kajakk og ubåt

– via kajakk og ubåt Polymore, Iona, Skottland – Stjernetegnlanding og via kajakk

– Stjernetegnlanding og via kajakk Brennisund, Norge – via kajakk

– via kajakk Hugh Town , Isles of Roulette, England – via kajakk og ubåt

– via kajakk og ubåt Isle of Runde, Norge – Zodiac -skip, via kajakk og ubåt

– Zodiac -skip, via kajakk og ubåt Moses, Shetlandsøyene, Skottland – Stjernetegnlanding og via kajakk

– Stjernetegnlanding og via kajakk Rathlin Island, Nord-Irland – Gjennom dyrekretsen skip og kajakk

– Gjennom dyrekretsen skip og kajakk Scorsesewalk, Norge – via kajakk og ubåt

– via kajakk og ubåt Brakett, Skottland – Zodiac -skip, via kajakk og ubåt

– Zodiac -skip, via kajakk og ubåt Svolvar (Lofoten), Norge – Stjernetegnlanding, via kajakk og ubåt

– Stjernetegnlanding, via kajakk og ubåt Dobermory, Isle of Mull, Skottland – via kajakk og ubåt

– via kajakk og ubåt Trollfjord, Norge – Gjennom dyrekretsen

Seaborn markerer toppen av ultra-luksusreiser. Våre altomfattende boutique-skip tilbyr: alle galleriinnkvartering med kystutsikt; Prisbelønt måltid; Gratis premium brennevin og utmerkede viner er tilgjengelig hele tiden; Anerkjent service levert av bransjeledende skipsteam; Et nøkternt, omgjengelig miljø som får gjestene til å føle seg som hjemme; Og en nedstigning til reise gjennom programmet Ventures by Seaporn. Seaborn tar reisende til hvert kontinent på en global reise, til mer enn 400 havner, inkludert markeringsbyer og mindre kjente havner og gjemmesteder. Til og med den offisielle reisepartneren til denne linjen UNESCOs verdensarvliste.

Seabor -gjester nyter ekstraordinære tilbud og forestillinger som inkluderer ledende underholdning, mat, personlig helse og velvære og involvering av høyttalere.

For bestilling eller ytterligere informasjon, vennligst kontakt en profesjonell reisekonsulent; Ring eller besøk Seabour på 1-800-929-9391 www.seabourn.com.

Om Seaporn:

Ultra-Luxury Seaborne eier for tiden to toppmoderne cruiselinjer og er et stolt medlem av verdens ledende cruiselinjer. Den eksklusive alliansen inkluderer Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruise, Gonard Line, Costa Cruise, Aida, P&O Cruise UK og P&O Cruise Australia. Merket av Seaborn Carnival Corporation og PLC (NYSE / LSE: CCL og NYSE: CUK). Seaborn er den offisielle forsendelsespartneren til UNESCOs verdensarv under en flerårig avtale for å fremme bærekraftig turisme til verdensarvsteder rundt om i verden. Vårt høyeste ansvar og prioriteringer er samsvar, miljøvern og helse, sikkerhet og velvære for våre gjester, besetningsmedlemmer og mennesker og lokalsamfunn som besøker skipene våre.

Finn Seabourn Twitter, Facebook, Instagram, Nettlys, Og Pinterest.

Seaborn fortsetter å være blant de beste reisevalgene i verden av profesjonelle kritikere og kresne lesere av populære reisepublikasjoner som Avgang, Reise + fritid og Conte Nost Traveler. Kjent for sine stilige, unike cruiseferier:

Skipsbyggere bygget for formålet, med PC6 isforsterket skrog, avansert manøvreringsteknologi for høy stabilitet, sikkerhet og komfort

Reiseteam i verdensklasse, tilbyr fantastiske opplevelser

Alle verandaer, alle rom ved sjøen var overdådig innredet

Håndverksreiseplaner laget for reisende til de mest ønskede og kjente fjerne stedene i verden

Nærmere skip med en privat klubbatmosfære

Intuitiv, personlig service levert av personale som er interessert i å overgå forventningene til gjestene

Reiseopplevelser som inkluderer dyrekretsen, dykking og snorkling

Tilpassede reiseopplevelser med kajakker og spesialbygde ubåter med 6 gjester tilbyr muligheten til å forlenge reisen din for videre sjøutforskning **

Velkommen til champagne og gratis bar i suiten med dine alternativer

Open Bridge Policy * tilbys av cruiseskipet og besetningsmedlemmene som gir direkte tilgang til offiserene som veileder reisen din.

Spisesalene i verdensklasse er beundringsverdige, hvor, når og med hvem du liker å spise

Tipping er ikke nødvendig eller forventet

Beundringsverdig premium brennevin og utsøkte viner er tilgjengelig om bord til enhver tid

Et sofistikert og målrettet eventyrresort til sjøs designet for luksusreisende med unike egenskaper og rom for å forbedre opplevelsen din

Spa og helse med lege Andrew Weil , En spesiell sinnsplan **

, En spesiell sinnsplan ** Sikre miljøkontroll og bærekraft

* Etter kapteinens skjønn

** Valgfrie programmer, plugins

Klikk for å tweet: [email protected] #SeabournVentures nye lanseringsturer er gjenstand for eventyr med kunngjøringen om ‘Wild & Ancient British Islands Travel’ og ‘Scottish and Norse Legends Exhibition’. 19. august.

Rått hav

Relaterte linker

www.seabourn.com