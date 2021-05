Seadrill kunngjør utnevnelse av direktør og senior stab – The Royal Gazette

Det bermuda-baserte boreselskapet Seadrill Ltd har ansatt to ledende ansatte og utnevnt et seniorstyre.

Selskapet sa at Grant Creed er utnevnt til økonomidirektør, og Leif Nelson har blitt administrerende direktør og trer i kraft umiddelbart.

I tillegg har Seadrill utnevnt Svein Harald Øygard, veteran fra regjeringen, finans- og energisektoren, som ny direktør.

Creed er en erfaren senior finansdirektør som begynte i Seadrill i 2013, og før han ble utnevnt til finansdirektør, var han leder for restrukturering som ledet restrukturering av Seadrills kapital, sa selskapet.

I løpet av sin tid i Seadrill sa selskapet at Creed hadde ulike stillinger, inkludert visepresident, fusjoner og oppkjøp og visepresident, bedrifts- og handelsfinansiering.

Før selskapet begynte i Seadrill, sa han at han hadde fusjons- og anskaffelsestjenester og revisjonsstillinger i Deloitte og er regnskapsfører.

Seadrill sa Reid Warriner, administrerende direktør, har besluttet å trekke seg og legger til at det “vil støtte selskapet i en jevn overføring av aktiviteter de neste månedene.”

Nelson, Seadrills nåværende Chief Technology Officer, vil nå også fungere som Chief Operating Officer, en stilling han tidligere hadde.

Seadrill sa at Oygaard bringer betydelig finansiell og sektoriell erfaring til selskapet, med flere tiår med internasjonal erfaring innen regjerings-, finans- og energisektoren.

Han jobbet for det norske finansdepartementet og mange andre offentlige etater, inkludert statsministeren for finans, hvor han ledet arbeidet med den norske skattereformen i 1992, den norske regjeringens langsiktige program og rapporten om de økonomiske implikasjonene av potensielt EU medlemskap.

I 1995 begynte han i det globale konsulentselskapet McKinsey i Norge, et selskap han drev fra 2005 til 2007.

I 2009 var han midlertidig guvernør i Islands sentralbank, før han kom tilbake til McKinsey.

Han fungerte som global kunnskapsleder, olje og gass fra 2010 til 2014 og ledet selskapets olje- og gassvirksomhet i Sør-Amerika fra 2013 til 2016.

Seadrill sa at Oygaard siden har hatt verv i styrene til en gruppe internasjonale selskaper som opererer i olje- og gassektoren, og fra 2017 til begynnelsen av 2021 jobbet han i Sparebank 1 Markets.

