Seadrill Limited (SDRL) – Domstolen godkjenner avsløringserklæring som baner vei for kapittel 11

Oslo, NorgeOg 3. september 2021 / PRNewswire/ – Seadrill Limited (SDRL) (“Seadrill” eller “the Company”) (OSE: SDRL, OTCPK: SDRLF) er glade for å kunngjøre at det er i den amerikanske konkursretten for Sør -distriktet i Texas (“Domstolen”) godkjente avsløringserklæringen (“avsløringserklæringen”) for selskapets foreslåtte plan for å omorganisere (“planen”), og banet vei for vår avgang fra kapittel 11 i fjerde kvartal 2021.

Retten ga selskapet fullmakt til å distribuere en avsløringserklæring og be om stemmer fra alle långivere om planen. Retten satte også en høring for å vurdere godkjenning av planen til 26. oktober 2021.

Planen gir en klar vei for Seadrill til å restrukturere balansen med at selskapet allerede mottar støtte fra de fleste store sikrede långivere.

Selskapets forslag om godkjenning av støttende engasjementsbrev er utsatt til en senere høring.

Grant CreedFinansdirektøren kommenterte: “Vi er fornøyd med denne utviklingen, som har satt oss på rett spor for fremveksten av kapittel 11. Domstolen godkjente vår tidsplan for godkjenning av omstruktureringen og tillot oss å be långivernes stemmer. Dette vil bane vei for en betydelig reduksjon i balansen. ”

Kopier av planen og avsløringserklæringen, samt annen informasjon om selskapets kapittel 11 -saker, er tilgjengelig på følgende nettsted: https://cases.primeclerk.com/SeadrillLimited/.

Om Seadrill

Seadrill er en ledende offshore borentreprenør som bruker avansert teknologi for å låse opp olje- og gassressurser for kunder på tøffe og godartede steder rundt om i verden. Seadrills teknologisk avanserte flåte av høy kvalitet strekker seg over alle aktivaklasser, slik at de erfarne mannskapene kan operere fra grunt vann til ekstremt dypt vann. Selskapet driver 42 plattformer, som inkluderer boreskip, kraner og halvt nedsenkbare.

Seadrill er notert på Oslo Børs og OTC Pink. For mer informasjon besøk https://www.seadrill.com/

fremtidsrettede utsagn

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede uttalelser. Disse uttalelsene er generelt ikke av historisk karakter, og inkluderer spesifikt uttalelser om selskapets planer, strategier, forretningsmessige utsikter, endringer og trender i virksomheten, markedene det opererer i og omstruktureringsarbeid. Disse uttalelsene er laget på grunnlag av ledelsens nåværende planer, forventninger, forutsetninger og oppfatninger om fremtidige hendelser som påvirker selskapet, og inkluderer derfor en rekke risikoer, usikkerheter og forutsetninger som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de som uttrykkes eller antydes i fremtiden- utsagn. Uttalelser som bare taler fra datoen for denne pressemeldingen. Følgelig kan ingen fremtidsrettet uttalelse garanteres. Når du vurderer disse fremtidsrettede utsagnene, bør du huske på risikoen som er beskrevet fra tid til annen i selskapets regulatoriske innleveringer og periodiske rapporter. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere fremtidsrettede uttalelser for å gjenspeile hendelser eller omstendigheter etter datoen denne erklæringen ble utstedt, eller å gjenspeile forekomsten av uforutsette hendelser. Nye faktorer dukker opp fra tid til annen, og selskapet kan ikke forutsi alle disse faktorene. Videre kan ikke selskapet vurdere virkningen av hver slik faktor på virksomheten eller i hvilken grad en faktor eller kombinasjon av faktorer kan føre til at faktiske resultater er vesentlig forskjellige fra resultatene i en fremtidsrettet uttalelse.

Denne informasjonen er underlagt opplysningskrav i samsvar med verdipapirhandelsloven § 5-12.

Anrop:

seadrill@hawthornadvisors.com

020 3745 4960

