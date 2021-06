Seagust JV-investeringsselskaper danner bud for kjøp av vindkraft til havs i Norge

En generell oversikt over Walney-utvidelsen til havmøllepark drevet av Ørsted utenfor kysten av Blackpool, Storbritannia 5. september 2018. REUTERS / Phil Noble // Filbilde

De to selskapene sa onsdag at verdipapirforetakene Arendals Fossekompani (AFK) (AFK.OL) og Ferd har dannet et offshore vind joint venture kalt Seagust for å søke plass i et kommende anbud i hjemlandet Norge.

Prosjektet vil bli med i flere andre selskaper som planlegger å by på Norges første anbud på havvind. L5N2NK3H7

“Vi har en stor mulighet i Norge til å ta teknologiene som er utviklet for offshore-operasjoner generelt og gjøre dem til en del av den grønne verdikjeden. For oss er det viktig å være en del av dette,” sa Seagust-president Morten Henriksen til Reuters.

AFK og Ferd eier begge eierandeler i leverandører til offshore vindsektoren.

AFK, som investerer i prosjekter knyttet til grønn energi, eier majoriteten i Volue (VOLUE.OL), teknologi- og analyseleverandøren for europeiske energimarkeder.

Det privateide selskapet Ferd er et av Norges største investeringsselskaper med 50% eierandel i Aibel, og er leverandør til denne sektoren.

Seagust er interessert i begge områdene den norske regjeringen har øremerket utvikling, opptil 4,5 gigawatt (GW), i Nordsjøen.

Regionene er Utsera Nord, nordvest for Stavanger, hovedstaden i oljeindustrien og egnet for flytende turbinteknologi, og Swerlej Nordsjo 2, som grenser til den danske sektoren av Nordsjøen og er egnet for installasjoner med fast bunn.

I mellomtiden sa Henriksen omfanget av investeringer og planlagte prosjekter for Seagust avhenge av detaljene i anbudet. Myndighetene vil gi detaljer 11. juni.

Han la til at partnerne også planlegger å utvide seg til andre markeder når de har bygget et område i Norge, men det er for tidlig å nevne spesifikke land på dette tidspunktet.

