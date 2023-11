Seats fremtid er uklar, men den vil fortsatt inneholde biler

Cupra, tidligere sportsavdelingen til SEAT, ble en fullverdig produsent i 2018. Utvalget består av sportsversjoner av SEAT-modeller, slik de eksisterte før, men også komplette modeller. Sistnevnte tilbyr et bredt utvalg av motorer og ikke bare for sportslige formål. Som et resultat kan det være forvirrende å stille Cupra mot SEAT og virke uforståelig for kundene.

Mens Seat allerede har måttet forholde seg til intern konkurranse mellom Volkswagens andre generiske merker (Volkswagen og Skoda), setter de første lovende resultatene fra Cupra spørsmålstegn ved merkets posisjon i konsernet. Det er åpenbart ikke snakk om å helt forlate SEAT, men produsenten har nesten forlatt det tradisjonelle bilmarkedet.

Derfor, selv innenfor Volkswagen-konsernet, virker ikke den fremtidige posisjonen til Seat veldig klar. For mindre enn ett år siden var det snakk om at SEAT ville fokusere på fremtiden «I stedet for nye former for mobilitet som unge trenger, som deling, abonnementsløsninger og mikromobilitet.». Vi så derfor for oss at Seat ville forlate salget av personbiler for å fokusere spesifikt på urban mobilitet, som Seat MÓ-merket allerede har utviklet.