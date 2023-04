Sebastien Disgli har blitt ny administrerende direktør i IPM Group

Neste september kommer IPM Group, pressegruppen som publiserer bl.a Fri Belgia, får ny administrerende direktør. Sebastien Decley vil etterfølge Denis Pierrerard som går av med pensjon etter tjue år som konsernsjef.

Sébastien Desclee, etter å ha studert økonomi og ledelse ved UCL, begynte i Procter & Gamble hvor han i 7 år hadde økonomisk og markedsføringsansvar. I 2007 førte karrieren til at han tok på seg den generelle ledelsen av Publicis Agency, hvor han møtte utfordringene med strategisk reposisjonering i den raskt skiftende kommunikasjonsverdenen. I 2011 utvides ansvaret hans. Han ble administrerende direktør for den konsoliderte gruppen Publicis og Duval Guillaume.

To år senere begynte han i den amerikanske kommunikasjonsgruppen FCB (Interpublic), hvor han som president for International & Alliance administrerte et nettverk av 70 kontorer fordelt på fem kontinenter. Siden 2021 har Sebastien Decley fungert som administrerende direktør for FCB i New Zealand, et ansvar fullført i 2022 for å koordinere relasjoner mellom gruppens 60 franchisekontorer rundt om i verden. Han sier i dag «Veldig glade for å bli med i en gruppe som er engasjert i en dyp digital transformasjon med ikoniske journalistikkmerker». Om François Le Hoody, administrerende direktør i IPM Group, «Sebastian sjekker alle boksene, han har stor kunnskap om digitale medier, han er en karismatisk leder med solid ledererfaring.»