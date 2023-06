SEC-Crypto War: «Tyrann» Gary Gensler i ferd med å få sparken?

Siste mulige vri på det som sannsynligvis vil bli sommerens TV-serie (og serier som skal følge): En amerikansk kongressmedlem introduserte nettopp en «comeback»-lov. Gary GenslerPresident for det øverste utdanningsrådet.

Dårlig vær for Gary? Etter at han brukte et dårlig kvarter for noen uker siden foran en konferanse, på midler for å definere den juridiske statusen til Ethereum, og deretter startet en åpen krig mot Coinbase, Kraken og Binance, kunne tidevannet snu mot presidenten fra SEC.

Kongressmedlem og representant fra Ohio Warren Davidson Så han kunngjorde nettopp at han introduserte et lovforslag med sikte på å fjerne Gary Gensler fra vervet.

Amerikanske finansmarkeder må beskyttes mot en tyrannisk president, inkludert den nåværende. Derfor har jeg fremmet et lovforslag for å ta tak i misbruk av dagens makt og for å sikre markedsbeskyttelse i årene som kommer. Det er på tide med reell reform og fjerne Gary Gensler som styreleder for SEC.»

Hvis informasjonen vil glede kryptovaluta-finansmiljøet, som nå ser på Gary som en slags generasjons-definitiv leder for hele bransjen, er det vanskelig foreløpig å si om denne loven vil ha en annen effekt enn kosmetisk.

