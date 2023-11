Second Box videreselger tapte e-handelspakker og gir dem et nytt liv

Når du kjøper på nett, kommer ikke alle bestillinger alltid. Noen pakker går tapt eller blir forlatt, noen ganger er mottakerens adresse feil eller bestillingen kanselleres mens forsendelse allerede pågår. For å unngå ødeleggelse kom en gründer med en løsning.

Hvis mottakeren av en pakke ikke blir funnet eller bestillingen deres kanselleres, blir disse pakkene ofte kastet og til slutt brent. Et økonomisk valg da det noen ganger koster selgeren mer å samle inn, pakke om og videreselge disse bestillingene.

Det er her Romain Fiametti, grunnleggeren Andre boks : «Vårt konsept er å samle alle ikke-leverte pakker fra logistikerne. Vi lager dem nylig og selger dem deretter videre«, forklarer han.

Innholdet i pakken? Overraskelse!

Prisen er ikke satt basert på innhold, Men vekten : Rundt tretti euro for 2 kg og opptil 250 euro for 20 kg varer. Inne i disse pakkene, stort sett mye klær (60 % ifølge Romain Fiametti), men noen ganger noen overraskelser: «Vi hadde noen GoPro-er, kameraer… vi hadde til og med en superfornøyd kunde fordi han fikk to smarttelefoner i pakken.Han husker. Det er veldig sjeldent, sier han direkteMen det er mulig«.

Denne ideen er ikke ny i Frankrike, men i Belgia. Det er ikke alltid lett å berolige kunder som ofte går seg vill i svindelsider som tilbyr de samme tjenestene. «Jeg har hatt fire kunder svindlet på en dag på et nettsted som utgir seg for å være en annen selger«, sier Romain Fiametti.

Helt lovlig

Et annet ofte stilt spørsmål er lovligheten av en slik handling. Men på denne siden er det ingenting å frykte: bestillinger som er rapportert tapt må allerede ha blitt refundert til den opprinnelige mottakeren, og personopplysninger som vises i pakken vil formelt bli anonymisert.

Uansett kan videresalg av tapte pakker forhindre unødvendig sløsing. EN En rapport fra logistikkselskapet OptoroI 2022 havnet mer enn 4 milliarder pund med returnerte pakker på land i USA.