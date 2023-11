Securities and Exchange Commission klassifiserer 16 Kraken-kryptovalutaer som verdipapirer

11:00 ▪

SEC er kategorisk og ønsker ikke å vike seg. Institusjonen som plager kryptovalutabørser har nettopp presentert for amerikansk rettsvesen en liste over 16 tokens som tilbys av kryptovalutabørsen Kraken. Reguleringsorganet hevder at disse tokenene er verdipapirer og krever rettferdighet. Skuffet nekter Kraken å gi opp. Børsledere brenner på sosiale nettverk og finner enorm støtte blant amerikanske lovgivere. detaljer.

16 kryptovalutaer inkludert ADA, SOL og MATIC regnes som verdipapirer av SEC.

Mens den sikrer at alle kryptovalutaer unntatt Bitcoin er verdipapirer, er SEC ikke ferdig med kryptovalutautveksling Kraken. Som en del av det nye søksmålet mot børsen, Tilsynsorganet har definert 16 koder Levert av plattformen, som vil være adresser.

Kryptovalutaene som er involvert er: Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Solana (SOL), Axie Infinity (AXS), Cosmos (ATOM), Chiliz (CHZ), Coti (COTI), Dash (DASH), Decentraland (MANA) … , Sandbox (SAND), Filecoin (FIL), Flow (FLOW), Algorand (ALGO), Internett-datamaskin (ICP), NEAR (NEAR), OMG (OMG).

For dette formål mener SEC at Kraken bør møte lovens strenge krav for ikke å registrere disse verdipapirene. Det har allerede sitert noen av disse tokenene i søksmålet mot kryptovaluta-børsen Coinbase, som det likevel insisterte på ikke viser verdipapirene. Som forventet svarte Kraken-tjenestemenn på SECs anklager.

SEC-klage mot Kraken

Kraken reagerer og finner støtte fra en amerikansk lovgiver

Mandag 20. november tok Dave Ripley, administrerende direktør for cryptocurrency exchange Kraken, til X for å uttrykke sin «dype misbilligelse av SECs påstander.» Han sa at teamet hans forblir «standhaftig på synet at Kraken ikke viser titler.» Han sa også at selskapet planlegger å «kraftig forsvare sin posisjon.»

Uventet fant Kraken betydelig støtte blant rekkene av amerikanske lovgivere. Dette er den amerikanske senatoren Cynthia Lummis, et medlem av det republikanske partiet. Jeg uttalte meg på X ved å henvende meg direkte til Kongressen.

«SEC kan ikke fortsette å styre ved håndhevelse» fordi det forårsaker «unødvendig skade på forbrukere,» sa senatoren i sitt innlegg. Hun oppfordret den amerikanske kongressen til å «vedta et regelverk som tydelig viser Securities and Exchange Commission hvilke eiendeler som anses som verdipapirer og hvilke som anses som varer». I møte med en gjentakelse av denne typen situasjoner, vil kryptovalutabørser måtte ta grep for å kreve klare og nøyaktige kryptosystemer. Dette er den nødvendige betingelsen for at kryptovaluta-økosystemet skal blomstre.

