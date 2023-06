Seere av The Voice er inne for en fullstendig misforståelse i starten av finalen

Når TF1 sender sesong 1-finalen av «The Voice» lørdag 3. juni i beste sendetid, mangler ett viktig aspekt…

Den tolvte sesongfinalen stemmen Lørdag 3. juni 2023 sendes den første episoden på TF1. Arslane, Micha, Jeremy Levi og Aurelian Alltid i konkurranse. For å åpne ballen tok Aya Nakamura turen til glede for et publikum som kan titlene utenat. Kopiert denne uken av sangeren Nicoletta Sammen med finalistene presenterte en unik medley boogie, Rask tegning, 40 % Og Djadja.

Men fra begynnelsen av showet, under Aya Nakamuras komposisjon, dukket ikke omtalen av «live» opp på skjermen. Og den er ikke klar til å vises…»Er det direkte eller ikke?«, spør en tapt bruker.»Hvorfor vises ikke forkortelsen «live»? Er det rekord eller endret?«,»Noe galt… Jeg sa ikke «direkte»!«, kan vi også lese på Twitter. Selv om semifinalen ble spilt inn dagen før sendingen på grunn av manglende tilgjengelighet til Bigflo & Oli lørdag kveld (de holdt konsert i Rennes, red.anm.), forstå hvorfor notatet » live» kom ikke tilbake denne kvelden i finalen. Dette er en av TF1s Ignorer?

Hugo Malloys