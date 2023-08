Seety, mobilappen for gateparkering er til stede i 120 byer i Belgia og Nederland, inkludert Charleroi

«Og siden september 2021 har vi vært tilstede i Charleroi hvor velkomsten er noe entusiastisk Hadrian Crispin, en av grunnleggerne, gleder seg. På to år har vår markedsandel i Charleroi økt fra 5 % til i underkant av 20. Vi er tre poeng foran våre hovedkonkurrenter. Først, tjenesteinformasjonen: en geolokalisert bruker kjenner umiddelbart både fargen på området der han nettopp har parkert, maksimal varighet og prisen på parkeringsplassen. Ved spesifikke behov kan han henvises til et område som er mer tilpasset hans behov.

For det andre: fleksibilitet: lanseringen av økten er rask, brukeren betaler i henhold til varigheten til nærmeste sekund. Han kan bestemme seg for å avbryte økten selv, og han kan også avbryte den så lenge han vil, slik at han ikke får den ubehagelige overraskelsen å måtte betale for tiden han ikke brukte opp, fordi han glemte å stoppe . Et påminnelse- og varslingssystem advarer ham om at økten hans er utløpt, og han kan starte på nytt umiddelbart. Det sendes varsler til den.

Til slutt, for det tredje, er det prisen: med appen vår genererer transaksjoner ingen gebyrer. Det er akkurat samme kostnad som om vi brukte parkeringsmåleren. «

Seety har nettopp lansert selskapets ligning: Abonnenter kan administrere parkering i flåtene sine, med budsjett-, tids- og regionbegrensninger. Alt du trenger å gjøre er å fylle inn skiltnummer som har tillatelse til å parkere. På slutten av måneden genereres en sammendragsfaktura som beskriver operasjonene. Alt er globalisert, betaling skjer på én gang.