SEGA henter spill fra nedlastingsplattformer i forkant av Sonic Origins-utgivelsen

SEGA kunngjorde at den vil fjerne 20. mai Sonic-spillene som vil vises på sonisk opprinnelsesamlingen som vil inkludere noen av de klassiske eventyrene til hans blå karakter.

Det japanske selskapet vil slutte å tilby de uavhengige digitale versjonene av Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 og Knuckles der borte sonisk disksom bekreftet av en pressemelding delt av Eurogamer-redaktør Matthew Reynolds.

På den annen side har SEGA indikert at de vil gjøre et unntak for Sega Ages-versjonene av Sonic The Hedgehog og Sonic The Hedgehog 2, som vil være tilgjengelig på SEGA-nettstedet. vil fortsette å være tilgjengelig i Sega Ages på Nintendo Switch og Sonic The Hedgehog 2, som vil fortsette å spilles gjennom Sega Genesis på Nintendo Switch Online.

I motsetning til tidligere titler, vil disse fortsette å være til stede på eldre plattformer. 20. mainår du planlegger å trekke tilbake de nevnte videospillene.

Sonic Origins, samlingen som selskapet ønsker å feire 30-årsjubileet for sagaen, Den ble annonsert for noen dager siden og kommer i salg neste år. 23. juni.

Ulike formater av denne konstruksjonen vil bli presentert, slik at spillere kan velge mellom basisversjonen og de forskjellige formatene til bygningen. Nedlastbart innhold (DLC) å bli løslatt på det tidspunktet.

Som SEGA rapporterte den gangen, har noen karakteranimasjoner, kamerakontroll under menyer og bildekontroll blitt endret. andre visuelle elementer, som bakgrunnsbilder vil de være eksklusive for denne DLC.

Den vil ha versjoner for PlayStation 4 (PS4) og PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Xbos One, Nintendo Switch og PC, gjennom Epic Games og Steam.