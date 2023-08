SEGA presenterer sin fartsfylte kampanje. Venner. Hyllest til Sonic for alltid!

EGA lanserte sin kampanje raskere. Venner. For alltid. For å hylle samfunnet og hengivne fans av Sonic the Hedgehog. Gjennom alle disse årene med frenetisk racing har Sonic også bygget et sterkt fundament sentrert om viktige prinsipper som vennskap, teamarbeid, inspirasjon og lojalitet. Prøve raskere. Venner. For alltid. Laget for å vise hvordan Sonic og vennene hans eksemplifiserer disse verdiene både i og utenfor spill.

Start kampanjen raskere. Venner. For alltid., Sega Laget en morsom lanseringstrailer med original musikk for å feire vennskapstemaet og fanfellesskapet deres.

Distriktene raskere. Venner. For alltid. En rekke samfunnsfokuserte arrangementer og aktiviteter vil fortsette gjennom sommeren, inkludert:

En digital tegneserieserie av et fellesskap av Sonic-venner som samler talentfulle artister fra hele verden. De første brettene er ute i dag 8. august. Våre kjære fans kan se frem til ytterligere 14 brett som skal slippes i løpet av de kommende månedene.

Sonic Symphony World Tour, med populærmusikk fra spill inkludert Sonic og vennene hans Sonic Super Stars, tilgjengelig fra høsten. Turen vil gjøre stopp i Los Angeles og London, blant andre destinasjoner. Mer informasjon om kommende datoer og steder er tilgjengelig På denne adressen .

Tails Tube sesong 2 inneholder Sonics tosidede venn og en rekke nye historier.