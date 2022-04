SEGA – Vi vet mer om Super Game-prosjektet

Del på sosiale nettverk:

Sega kommer med nye elementer som lar deg klargjøre «Super Game»-strategien din. Mens firmaet må forholde seg til utviklingen av videospillmarkedet, og utvikler andre deler av sin aktivitet som filmproduksjon, hvordan kan det gå frem for å utvikle kvalitetsspill i en sektor som blir ultrakonkurransedyktig? geeknplay gir deg noen svar.

Super Game: den nye lanseringsrampen for SEGA

Først av alt, husk det SEGA nylig signert avtale med Microsoft hovedsakelig tillater utveksling av teknologier rettet mot å forbedre gjennomføringen av deres fremtidige prosjekter. Med dette i tankene, siden november i fjor, har prosjektet Bra spill sirkulerer gjennom korridorene til det japanske selskapet. I henhold til informasjonen som er samlet inn om dette emnet, kan dette prosjektet bringe SEGA investere mer enn 900 millioner dollar i løpet av de neste fem årene. Mer spesifikt består prosjektet av en sterkt forbedret lanseringsprosess for firmaets fremtidige store titler. Konserndirektør Shuji Utsumi så forklar dette:

Flere titler er under utvikling som en del av Super Game. Og selv om hver tittel er forskjellig, er det ingen tvil om at dette vil være interaktive titler som går utover det tradisjonelle rammeverket for spill. Jeg tror det er et stort potensial i forholdet mellom spillere og tilskuere. Vi har en visjon om å skape ny underholdning som utnytter disse mulighetene. Flere prosjekter pågår for tiden for Super Game. I min avdeling er ca 50 personer allerede involvert i de første stegene. Vi forventer at det endelige antallet ansatte blir flere hundre.

Shuji Utsumi legger til at flere kriterier styre medlemskapet til et spill i prosjektet Flott kamp. Tittelen må være på tvers av plattformer, oversatt til flere språk, ha en samtidig verdensomspennende utgivelsesdato og være AAA-klassifisert. Dette lar oss forstå det Bra spill har som mål å skape fremtidens suksesser. De ville være spill som er i stand til å holde haken mot alle produksjonene til de store konkurrerende gruppene. Så, SEGA kunne antagelig stole på teknologi Azure fra Microsoft. Prosjektet vil sannsynligvis også presse spill utover grensene til spillverdenen.

Hvordan vil fremtidens SEGA se ut?

SEGA derfor prøver den virkelig å endre for å ta hensyn til endringene i videospillmiljøet. Tanken er at det ser ut til å tilby flere globale opplevelser, ved å bruke teknologiske og visuelle dekorasjoner som kan inkludere NFT. Faktisk, hvis det japanske firmaet har utsett emnet i lang tid, er her et eksempel på mer eksplisitt kommunikasjon:

Videospillet har opplevd rask ekspansjon takket være koblingen av ulike kulturer og teknologier. Sosiale medier og se på spillvideoer er nyere eksempler. Det er en naturlig forlengelse for fremtidens spill, som vil utvides til å omfatte nye områder som skyspilling og NFT-er. Vi utvikler også Super Game fra perspektivet om hvor godt ulike spill kan kobles til hverandre.

Til slutt kan vi si det SEGA den sier ganske enkelt sine ambisjoner. Prosjektet Flott kamp Vil det være et utstillingsvindu for fremtidige titler fra dette firmaet som har preget videospillhistorien? Kom og gi oss din mening i kommentarfeltet!