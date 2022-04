SEGA viser Remake, notene i verden

Det har gått 2 dager siden The House of the Dead-nyinnspillingen ble utgitt på Nintendo Switch i sin dematerialiserte versjon, ettersom eskespillet først kommer 26. mai ved hjelp av Microids. I mellomtiden er det på tide å ta en titt på poengsummene oppnådd med denne tittelen som kom ut litt i den største likegyldigheten. Går vi til Metacritic, ser vi at The House of the Dead Remake får 58 % poengsum for 15 identifiserte anmeldelserja Bortsett fra en god 8,5/10 fra Nintendo World Report, er meningene enstemmige, spillet er ikke bra. Ikke bare mislykkes det i den grafiske delen, den er ganske stygg for en nyinnspilling og den gir egentlig ingen forskjell med det originale spillet, synd. Når det gjelder spilling, gjør SEGA-tittelen seg ikke mye bedre med lite tiltalende følelse, glitchy kontroller og lav levetid. Synd, for det var en mulighet til å bringe tilbake et klassisk arkadeskytespill som 1930- og 1940-tallet var i stand til å oppdage i arkader og på konsoller på slutten av 1990- og begynnelsen av 2000-tallet. Dette kultspillet, SEGA tiltrakk seg polakkene fra MegaPixel Studio som hadde plantet seg i den nye versjonen av Panzer Dragoon. Her er alle notatene:

JEUXACTU: vi vil ikke teste spillet

Nintendo World Report: 85 %

Gud er en nerd: 7/10

Vandal: 6,5/10

PC-størrelse: 6,5/10

Nivå opp: 6/10

Nintendo Life: 6/10

IGN Brasil: 6/10

Hobbykonsoller: 6/10

IGN: 6/10

Hei stakkars spiller: 5/10

SPILL bibel: 5/10

Metro Game Central: 4/10