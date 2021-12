Seier igjen mot Norge (1-0)

Det franske futsallaget beseiret Norge (1-0) i en vennskapskamp i Paris tirsdag 28. september. Det er et nytt møte onsdag kveld (19.30) for begge eksamener.

Første seire for det franske futsallaget mot Norge. Når vi så på bluesen for den første utflukten av sesongen 2021-2022, smilte seieren virkelig. Etter Pierre Jackie smilte hun til Rafael Reyna i hans første kamp som landstrener. Og han lo av nye landskamper som Matthew Fabin, som scoret samme poengsum på kvelden (12.) for sin første kappe. Til slutt smilte han da de franske supporterne på Halle Georges-Carpentier i Paris ble med på laget deres igjen. I samme rom onsdag kveld (19:30) hva er den optimistiske tilnærmingen til den andre protesten mot nordmennene.

Trefarge reaksjoner

Ayub Sadav (Foto av Hugo Pfeiffer / Icon Sport).

Match – Mestere i spillet

Sluttresultatet reflekterte ikke fullt ut den fysiske naturen til publikum som Blues stort sett dominerte, spesielt i den første perioden. Ved å okkupere ballherrene og redde godt på plass, valgte de raskt Norge for å vente og se og påla sitt spill og sin hurtighet på det mest alvorlige angrepet. Starten på Matthieu Faupins scoring, for hans førstevalg, ble belønnet med logisk gode tricolor-egenskaper. Rafael Reynolds-spillere, som var fysisk mindre, men mer tekniske enn sine motstandere, engasjerte seg for å skape interessante fellesbevegelser i andre omgang, samtidig som de var tøffe i forsvaret. Bare Tobias Tobias Shzetnes voldsomme angrep tvang Joe Trott til en god redning (33.). De blå hadde flere sjanser til å gjøre markeringen verre i de siste sekundene (40.) av forsøkene fra Mamto Toure (34., 36.), kaptein Kevin Ramirez (39.) eller Amin Penslama, men alle ble tatt av den skandinaviske innbyttermålvakten. Andreas Azar.

Sannheten i kampen – Fabin markerer sin inntreden

Matthew Fabin (Bildet nedenfor) Kommer til å huske sin første internasjonale cup. UJS Toulouse-vingen signerte det eneste målet fra den franske seieren mot Norge. Et mål han aldri drømte om nettene før debuten med Blues: en ball på venstresiden, en ren og presis krok for å fjerne sin skandinaviske lagkamerat og klatre på høyre fot, etterfulgt av et skuddshake. Motstanderens nett! Ble snart bra ferdig. Øyeblikk senere benyttet den tidligere internasjonale U19 og U21 muligheten til å sende ham et langskudd fra høyre over tverrliggeren (16.). Noen måneder etter å ha feiret sin 20-årsdag, passerte Matthieu Faupin Salies du Salats “Football-Studies”-avdeling og trente på Toulouse Métropole FC (2017-2021), og ble dermed skamløst med i den fornyede franske troppen. Fikk mer forfriskning. , Som kveldens andre nyfødte, Amin Benzlama, Arthur Chopset, Abdilla Allah og Nicholas Menendez.

Datablad

Tirsdag 28. september 2021 i Paris (Halle Georges-Carpentier)

Vennlig internasjonal konkurranse

Frankrike-Norge: 1-0 (1-0)

Publikum : Omtrent 700

Dommere : Victor Chokes (sjef), Jordan Feldessi, Aurelian Usan, Tristan Daniel

Men fortsatt : Fabin (12.) for Frankrike.

Advarsel : Belhatge (34.) til Frankrike; Velo til Norge (28.)

Frankrike (startlaget) : Jovin Trudeau – Kevin Ramirez (lue), Ronnie Jaheki, Michael de Cha Andrade, Yuba Soumare.

Alternative talenter : Sid Belhaj, Abdelillah Alla, Ayoub Saadaoui, Arthur Tchaptchet, Youness Ahssen, Mamadou Touré, Louis Marquet (g), Matthieu Faupin, Nicolas Menendez, Samyr Teffaf (g).

Oppdretter : Rafael Reynolds

Norge (startlaget) : Kenneth Raquak – Peter Howick, Cinderelo Velo, Christopher Moen, Oscar Andreassen.

Alternative talenter : Andreas Ajer (g), Tobias Schjetne, Lars Rottingsnes, Sindre Eggen, Richard Halvorsen, Adrian Skindlo, Morten Wermaker, Andreas Okland, Magnus Johansen.

Oppdretter : Silvio Grisari

READ VM-kvalifisering for kvinner: Red Flames slår hardt i Norge (4-0, video) Det var supportere! I lang tid smakte ikke bluesen gleden av showet foran sitt publikum. Fra vennskapskampen mot Portugal i Samberi (Savoy) i desember 2019, for å være nøyaktig. På grunn av helsekrisen ble alle de følgende hjemmekampene organisert bak lukkede dører, spesielt som en del av tre kvalifiseringsrunder til EM 2022 mot Halley-Carpenter mot Georgia, Russland og Armenia. På dette tidspunktet hadde Pariserhallen åpnet eller åpnet dørene for publikum, og selvfølgelig var helsepasset påkrevd. Noen hundre supportere var i stand til å støtte hoppene til denne skolereturkonkurransen og feire denne første seieren med dem.

Les Bleus er glad for å dele sin lykke med sine støttespillere (Foto av Hugo PFEIFFER / ICON SPORT)