«Seier mot Google, gratis Fortnite!» : Epic Games vinner søksmålet, Google Play Store regnes som et ulovlig monopol

Mer enn tre år etter starten på opprøret mot Apple og Google, vant Epic Games en viktig seier mot Google mandag takket være en kalifornisk jury som var overbevist om at teknologigiganten misbruker monopolet sitt på mobilapplikasjonsmarkedet, til skade for utviklere. .

«Seier mot Google!«, lanserte Tim Sweeney i

«Rettens arbeid med gjengjeldelsestiltak starter i januar. Takk for all din støtte! Gratis Fortnite!«han la til.

Monopol i applikasjonsdistribusjonsmarkedet.

Etter fire ukers vitnesbyrd, dømte juryen effektivt til fordel for Epic Games i alle aspekter: Google har, ifølge dem, monopol på markedet for distribusjon av applikasjoner på Android (Googles mobiloperativsystem) og for betaling av tjenester i applikasjoner .

De mener at Google opptrådte konkurransebegrensende på disse markedene, at Epic led skader som følge av denne oppførselen, og at koblingen mellom Google Play Store-appbutikken og betalingstjenesten (Google Play Billing) er ulovlig.

«Dagens dom er en seier for alle apputviklere og forbrukere over hele verden.«, uttalte Epic Games i en pressemelding publisert umiddelbart.

Google «Den misbruker monopolet sitt til å kreve ublu gebyrer, kvele konkurransen og redusere innovasjon.«, uttalte selskapet igjen.

Google ønsker å anke

«Vi har tenkt å utfordre dommen.«Wilson White, visepresident i Google, reagerte i en uttalelse sendt til pressen.

«Android og Google Play tilbyr flere alternativer og åpenhet enn noen annen større mobilplattform. Rettssaken gjorde det klart at vi har hard konkurranse med Apple og dets App Store, samt appbutikkene for Android-enheter og spillkonsoller.«han fortsatte.

Googles nederlag skjer i en allerede vanskelig juridisk kontekst for den amerikanske gruppen: USA anklager den for å opprettholde et monopol på søkemotormarkedet. En historisk rettssak fant sted i høst; Dommen er foreløpig ikke kjent.

En første tapt rettssak mot Apple

Fortnite-studioet nyter på sin side seieren enda mer siden det tapte en viktig runde i 2021, under rettssaken mot Apple av samme grunner.

En amerikansk føderal dommer beordret iPhone-produsenten til å autorisere et alternativt betalingssystem i App Store, men avgjorde også at Epic ikke hadde bevist et brudd på konkurranseloven fra Apple.

Epic anklager Apple og Google, gjennom Android og iOS, for å kreve at apputviklere bruker deres nedlastingsplattformer (Play Store og App Store), så vel som betalingssystemene deres, og for å få dem til å betale for høye provisjoner (30 %).

En åpning som bare er en illusjon.

I motsetning til Apple-merket tillater Google alternative butikker. Men ifølge Fortnite-redaktøren er dette ønsketenkning og Android er neppe mer åpen enn iOS.

«Bare 3 % av Android-telefoner i USA var i stand til å laste ned en annen appbutikk fra nettet«, bemerket Epics advokat Gary Bornstein under sin avsluttende argumentasjon på mandag.

Fremfor alt kritiserte han Google for å misbruke sin makt til å inngå kontrakter med forskjellige selskaper for å sikre sin kontroll i applikasjonsdistribusjonsmarkedet.

«Når Epic vinner, vinner alle»

Et argument som ligner det til påtalemyndighetene i Justisdepartementet, som anklager den californiske gruppen for å ha bygget sitt imperium ikke takket være sin popularitet, men gjennom ulovlige eksklusivitetskontrakter, slik at søkemotoren er installert som standard på enheter og tjenester. Eple. og Samsung, spesielt.

«Epic kjemper mot et monopol. Når Epic vinner, vinner allesa Gary Bornstein.

«Det er falskt«svarte Jonathan Kravis, Googles advokat.

Han hevdet at utgiveren ikke tar mindre betalt for brukere som har tilgang gjennom sin egen butikk (i stedet for gjennom Android eller en spillkonsoll), til tross for fraværet av provisjon. «Epics handlinger taler høyere enn ordene«.

Epic Games ønsker å kunne bruke Play Store «gratis— Han gikk til motangrep igjen.Kjære jurymedlemmer, vi vil alle gjerne motta ekstraordinære ting gratis. Men konkurranseloven krever ikke at Google tilbyr sine tjenester gratis«.