Seks Ford Mustang Mach-E sluttet å jobbe i Norge på grunn av en programvarefeil

Ford Mustang Mach-E-biler i Norge ble funnet å være presset for maksimal regenerativ bremsing for å få batterilading. Da bilene opplevde for mye regenerativ bremsing, ble motoren for varm. For å forhindre at motoren blir for varm, slår bilen seg av. Dette skjedde på et bratt sted i Norge for seks Ford-biler.

Informasjonssjef i Ford Norge, Anne Sønsteby, tok for seg problemet og sa at en programvareoppdatering skulle løse problemet. Han la også til at problemet må håndteres gjennom forhandlere nå. Imidlertid vil Mach-E-eiere kunne oppdatere det over lufta mellom september og oktober i år.

Det ble sagt: ”Vi har blitt informert om et veldig lite antall Mustang Mach-E-er i Norge der elektromotoren har stoppet i bratte bakker. Det er en programvareoppdatering tilgjengelig for kundene til alle våre forhandlere som løser dette problemet. Alternativt kan kunder også oppgradere Mustang Mach-E med en oppstart via OTA-oppdateringer som vil være tilgjengelige som en del av vår neste 21B-oppdatering, som finner sted i september / oktober i år. “

Mach-e takler ikke lange, bratte bakker som Geiranger og Trollstigen i 🇧🇻 6 biler har gått i stå og hjul låst de siste 14 dagene på grunn av overoppheting av batteriet etter bruk av regenerering på vei ned. Håper løsningen er OTA raskt til 3k i 🇧🇻https://t.co/lVzz8fFNro – Carina 🚀🧠🕳🍩 🚘 🚀🧠🕳🍩 # HODL (@ carinalarsen76) 13. juli 2021

Karl Martin Rønneberg er selger for Eidsdal og medlem av NAF (Norwegian Automobile Federation). Rønneberg bekreftet opprinnelig at de elektriske kjøretøyene som stoppet på bestemte steder inkluderte Mach-E-biler. Han sa: “Jeg har hatt seks redninger av samme bilmodell på 14 dager.” Heldigvis ble ikke alle Mustang Mach-E krasjet på grunn av problemet.

Ford i Norge

Ford adresserte problemet og vil gjøre det samme for kommende Mach-E-modeller. Kjøretøyet som stoppet gikk gjennom “Eagle Road” -lekkasjen til Geiranger. Det er også et turistområde, som er bratt og også ofte reises av norske statsborgere. Regenerativ bremsing på bratte steder hadde ikke vært mulig hvis ikke det var denne veien i Norge. Nedenfor er en video av en tur på Eagle Road.

I mai i år var Ford Mustang Mach-E den mest solgte elbilen, som var måneden Ford debuterte som elbil i Norge. På grunn av denne hendelsen opplevde kundene imidlertid ubehagelige opplevelser. Da bergingsbilen ankom og tok bilen midt på veien, måtte en kunde fjerne all bagasjen han hadde med seg på sin lange reise. Det sies at det er bra at det bare tar 30-45 minutter å reparere bilen. Mer enn 1500 Ford Mustang Mach-E er for tiden på veiene i Norge. Alle modeller må repareres. Ford planlegger å være blant de mest solgte elbilene i Norge.