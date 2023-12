Seks måneder på sykkel fra Berner Jura til Norge

Et telt, noe å lage mat og oppbevare klær i. Alt for å bruke seks måneder på sykkelen. Født Guillaume Santoni i St-Imier, denne 33 år gamle sosialpedagogen vokste senere opp i Courtalary. Sykling er en vanlig sport i familien. For noen år siden syklet han og faren over 17 pass på Route des Grandes Alpes fra Donon-les-Bains til Nice. Et ønske om å gå videre førte til at jeg syklet rundt i Taiwan i ti dager. I lang tid prøvde Guillaume Santoni å gjenta opplevelsen. Et ønske om å sette livet på vent presser ham nå til å organisere en seks måneder lang sykkeltur fra Berner Jura til Nordkapp i Norge. Hundre dager før avreise føler han seg utålmodig og klar.