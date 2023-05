Seks spillere under gjennomsnittet og Geeta-mesteren på banen: USGs rangeringer etter smell mot Antwerpen

Morris 5

Ikke mye å gjøre. Ballyquishas angrep gjorde 3-0.

Candace 3

Midtforsvareren kom aldri tilbake til spillet sitt. Hans bølger var ødeleggende og han ble beveget i småskala luftkamper som Ballyquisha.

Burgess 3.5

All ved makten i 20 minutter, så ble han absorbert av Johnsons oppfordring om åpneren og hans dårlige redning var grunnlaget for det andre målet. Etter systemendringen ga Baliquisha ham en tøff natt.

Van der Heyden 5

Han startet ikke dårlig, men ved å nå motstanderne på banen, fikk han problemer og innkasserte en rask advarsel mot Mujah. Det var en helt urokkelig fortjeneste.

Newcoop 6

En enkelt fagforeningsmann skapte mye flytende rom ved sin evige aktivitet.

Kanin 5

Ballyquishas (17.) skudd resulterte i denne defensive returen, men malagasieren ble fullstendig utslettet av De Lett.

Lin 3.5

Prøvelsen hans varte i 45 minutter. En intetsigende kamp hvor han ble spist opp av Antwerpen-midtbanespilleren.

Deema 5

Han kjempet, men han ble forlatt av vennene sine på midten.

Lasarus 2

En katastrofal første omgang ble innrømmet ved et pausebytte. Anklagen hans ble ødelagt av to Antwerpen-mål. Aggressivt gjorde han ingenting.

Adingra 4

Det tok ham timer å gjøre et grep. Det sier alt om spillet hans.

Bonifacio 4

Spissen prøvde med kroppen å flytte Alderweireld og De Late, men de var sterkere enn ham. Det var vanskelig for ham å erstatte ham på timemerket.

Terho 5.5

Til tross for noen tap med ballen, brakte han friskhet.

L Assoc 5.5

Mer pålitelig enn lin med god avkastning (66.).

Burtas 6

Det var unionisten som utgjorde den største faren.

Nielsen 6

Han skapte den beste sjansen for Brussel mot slutten av kampen.

Karel Gerrards 4

Han er tynget av to personlige feil. Hans trening, rudimentær og logisk, ga ingenting.

Man of the Match: Geetha, 10 millioner 8

I morges annonserte Sven Jaks at kjøpsopsjonen på 10 millioner satt av OHL for Geeta er for høy. Midtbanespillerens prestasjon kan hjelpe ham med å revurdere dømmekraften sin. I stand til å score etter et ekte 30-meters løp fra boks til boks og takket være hans fysiske blodbad.