Seksjon 21, 23, 44 eller 26: hvor er forskjellene og hvordan kan du bruke pengene dine smart? | Din guide

2 alternativer

De som ønsker å spare eller investere kan kontakte banken eller forsikringsselskapet. Den første tilbyr blant annet sparekontoer, terminkontoer, sparebevis og investeringsfond. For forsikringsselskaper inkluderer disse blant annet spareforsikring i gren 21 og investeringsforsikring i gren 23. Noen forsikringsselskaper tilbyr også kapitaliseringsformler for gren 26. Investere pengene dine i banken? Sammenlign fondstilbud fra ulike finansinstitusjoner.

De forskjellige «grenene» med forsikringsselskaper, hva innebærer de?

Avdeling 21

Gren 21 Spareforsikring gir deg garantert minsterente. Du vil også kunne få overskuddsdeling hvis selskapet kan reinvestere betalingene dine for å tjene penger og hvis dens økonomiske situasjon tillater dette. Hvis du beholder investeringen din i mer enn 8 år, slipper du å betale kildeskatt på avkastningen: akkurat som med bankproduktet vil pengene dine være beskyttet av myndighetene opp til €100 000 per person og per institusjon. Investere trygt? Ved å klikke på denne lenken finner du avkastningen som gis på Spareforsikring avdeling 21.

Avdeling 23

For investeringsforsikring § 23 settes betalingen din inn i et investeringsfond. Avhengig av resultatene til dette investeringsfondet, vil du se en økning eller nedgang i innskuddene dine. Tap er aldri utelukket i aksjemarkedene. Du slipper å betale forskuddstrekk på returen. READ Verdens 10 rikeste mennesker tjente 400 milliarder dollar i 2021 Pumping: Her finner du et utvalg av seksjon 23 investeringsformler som tilbys på det belgiske markedet.

Avdeling 44

Videre tilbyr de fleste forsikringsselskaper formler for Branch 44. Med denne kontrakten legges en del av innskuddet ditt i spareforsikring i Branch 21 slik at du kan få en forhåndsbestemt minsteavkastning. En annen del betales inn i Branch 23 investeringsforsikring for å la deg få en ekstra avkastning, selv om sistnevnte ikke er garantert. Det er ingen tilfeldighet at 44 = 21 + 23.

Disse to formlene tilbys i form av forsikring. Dette betyr at du har en forsikringstaker, en forsikret og en begunstiget. Derfor kan du velge hvem som skal få pengene når de forfaller: du eller noen andre.

Avdeling 26

Kapitaliseringskontrakten for filialer utgjør 26 forskjellige «grener». Den lar deg sette av pengene dine for en viss periode til en forhåndsbestemt sats. I tillegg kan en lojalitetsbonus eller overskuddsdeling være knyttet til den.

Velger du en flerårig investering vil også avkastningen spares, men gis først ved forfall. Denne investeringen er derfor veldig lik en kapitaliseringskupong. En kildeskatt på 30 % vil også bli trukket fra renten din.

Fra et juridisk synspunkt er imidlertid gren 26-forsikring ikke forsikring (i motsetning til gren 21 spareforsikring og gren 23 investeringsforsikring). Det er ingen forsikringstaker som betaler pengene, ingen forsikret person og ingen begunstiget. Hvis du vil at pengene dine i denne typen investering skal gis til en navngitt mottaker ved din død, må du inkludere dette i et testamente.

At det ikke er forsikring har også fordeler. Du slipper å betale forsikringsavgiften på 2 % når du inngår kontrakten. Den må du derimot betale dersom du tegner spareforsikring i avdeling 21 eller investeringsforsikring i avdeling 23. READ Det er det, det er fremtiden: en oppstart markedsfører en drone som er i stand til å transportere en person med en hastighet på 100 km/t (video)

Når du får en kapitaliseringsformel i § 26, kan forsikringsselskaper kreve et gebyr.

Branch 26-investering lar deg ta ut en viss prosentandel av eiendelene dine på forhånd, uten å måtte betale ekstra gebyrer. Men hvis du ønsker å ta ut mer eller avslutte investeringen tidlig, kan du vanligvis bli belastet med et utgangsgebyr.

Hva er avkastningen fra gren 26?

La oss ta to produkter fra Credimos tilbud som et eksempel. Optibon-Life er en fast investering over to år. Det gir en rente på 3,00 %. Deposit Life+ er en investering i over 10 år, men kan tas ut når som helst. Det gir en grunnrente på 0,25 % og en lojalitetsbonus på 2,85 % i utgangspunktet. Hver gang vil lojalitetsbonusen være garantert i ett år.





