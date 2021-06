Sekskantede børster for å gi hydrogenlagringssystemer for demobussen for hydrogenforbrenning

Hexagon Bruce avslørte i dag (18. juni) at den er klar til å tilby hydrogenlagringssystemer til KEYOU for sin demobuss for hydrogenforbrenningsmotor. KEYOU har redesignet den tradisjonelle forbrenningsmotoren for å kjøre hydrogen som et stabilt og rent drivstoff. Dette representerer et betydelig sprang i impulsutviklingen. Selskapet har lykkes med å skape en utslippsfri og kostnadseffektiv hydrogendrift for kommersielle kjøretøy uten å gå på akkord med ytelse, effektivitet eller rekkevidde. Hexagon Bruces lagringssystemer vil bli levert med de første leveransene som forventes å bli gjort i november 2021 fra anlegg i Castle, Tyskland og Kelona, ​​Canada. Michael Klezhinsky, konserndirektør, Hexagon Bruce, sa: “KEYOU og Hexagon Bruce deler en felles visjon og en felles interesse – å drive energiendring og oppnå ren luft overalt. “Etter hvert som flere europeiske land og byer kunngjør strategisk politikk for å oppmuntre til tregere bevegelse, vil flere nyttekjøretøy – spesielt bybusser og tunge lastebiler – byttes ut raskt. “KEYOU er forpliktet til å akselerere denne veksten, og vi er glade for å være en del av dette fantastiske prosjektet.” Thomas Korn, administrerende direktør og medstifter av KEYOU, sa: “Hexagon Bruce er en global leder og ekspert på lagring av hydrogen og tanksystemer med over 50 års erfaring innen høytrykks teknologi. “Siden hydrogenlagring er en integrert del av teknologien vår, er vi glade for å ha en så sterk partner som støtter oss for å realisere våre to flaggskipskjøretøyer.” Hexagon Bruce-leder sier at hydrogen kan endre vår verden Etter hvert som forurensning rundt om i verden har redusert, har byene blitt låst ned for å forhindre spredning av Govt-19, og den naturlige tilbakestillingsknappen har blitt truffet. Frisk luft, voksende urbane dyreliv og en dramatisk overgang til en lav-karbonintensiv livsstil har avslørt hva som kan oppnås på få uker, med oppmerksomhet mot grønn, nullutslippsteknologi som hydrogen. Norges sekskantede forbindelser driver nullutslippsbevegelsen for en fremtid med ren energi. Med flere tiårs erfaring slo selskapet sammen alle sine nullutslippsløsninger til en ny virksomhet som heter Hexagon Bruce. Et norsk selskap med sterk tilstedeværelse i Tyskland og USA spesialiserer seg på sekskantet Bruce Type 4 hybridsylindreteknologi og drivstoffsystemer. Type 4 sylindere er lette, veldig sterke og kan lagre gass ved høyt trykk, noe som er viktig for å øke drivstofflagringen og kjøretøyets rekkevidde. Vil du fortsette å lese? Klikk her.