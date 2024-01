Sektoroppdatering: Forbrukerverdiene faller om ettermiddagen – 3. januar 2024 kl. 19.50.

Roku, Inc. er en streaming-tv-plattform (TV) i USA, Mexico og Canada, avhengig av antall streamingtimer. Selskapet genererer plattforminntekter fra salg av digital reklame og relaterte tjenester, inkludert etterspørselsdrevet innholdsdistribusjon og plattformtjenester, som abonnementer og transaksjonsinntektsdeling, medieforbruk og underholdningskampanjer. , salg av premiumabonnement og salg av merkevarer. kanaler. Knapper på fjernkontroller. Selskapet har to segmenter: Plattform og enheter. Plattformsegmentet selger digital reklame til annonsører, direkte eller gjennom reklamebyråer, og til innholdsutgivere for deres medie- og underholdningskampanjer, gjennom ulike kampanjeverktøy. Enhetssegmentet selger de fleste av enhetene sine i USA gjennom forhandlere og distributører, samt gjennom selskapets nettside. Enhetsinntekter består hovedsakelig av maskinvare, integrert programvare og uspesifiserte oppgraderinger og oppgraderinger, basert på tilgjengelighet.