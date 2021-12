Selfie-krasj er på vei oppover: Hyppige hendelser her

Student ved Ankara University falt fra et tog mens han prøvde å fotografere landskapet. For å få et bedre skudd, åpnet den unge mannen døren til vognen og mistet balansen. Hendelsen fant sted på det berømte turisttoget Eastern Express som forbinder landet fra vest til øst, fra Ankara stasjon til Cars stasjon. Ifølge tyrkiske medier er Eastern Express stadig mer populær blant både studenter, turister og influencere. Derfor har noen krevd at en slik hendelse skal unngås i fremtiden.

Denne ulykken er langt fra en isolert hendelse. I følge en artikkel i FigaroEn spansk epidemiologisk studie viser at 379 mennesker rundt om i verden har dødd ved å ta bildene deres siden 2008. Studien viser til at det har vært 31 slike ulykker siden begynnelsen av 2021, noe som indikerer en klar oppadgående trend.

De fleste dødsfallene var forårsaket av fall (216 dødsfall av 379). Bilulykker og drukningshendelser er også mange. Deretter følger mer uvanlige, men mindre dramatiske ulykker med bruk av skytevåpen (24) og elektrisk sjokk og hendelser med dyrelivsangrep (17).

De aller fleste ofrene er turister og unge, med en gjennomsnittsalder på 24,4 år. 41 % av ofrene var unge under 19 år. For å få statistikken deres har forskerne samlet alle hendelsene som har blitt publisert i magasiner eller nyhetskanaler siden 2008. Dødsfall som ikke er rapportert i media er ikke tatt i betraktning, noe som tyder på at antallet ofre faktisk er høyere.