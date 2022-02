Selge Moderna-sjefen på lager for 400 millioner dollar før han forsvant fra Twitter?

Blant disse tiltakene er det særlig mulighet for å planlegge salg av aksjer over tid. Et system laget med ønsket om åpenhet for disse transaksjonene til aksjeforvaltere. Hvis de siste transaksjonene til Stéphane Bancel er en del av en trend som har vart i flere år, vil de også planlegges.

Ved å bruke for eksempel transaksjonsovervåkingsverktøy som f.eks venez hvor innsidereer det mulig å se at Stéphane Bancel solgte 10 000 aksjer verdt 158,05 dollar 10. februar, i tillegg til 9 000 aksjer verdt 154,26 dollar 9. februar 2022. Da Bancel solgte 19 000 aksjer på to dager, Det er faktisk bare 0,00009% av aksjen totalt.

Dessuten utgjør disse to transaksjonene 1,34 millioner dollar for 9. februar-avtalen og 1,58 millioner dollar for 10. februar-avtalen. Til sammen utgjør disse to transaksjonene 2,92 millioner dollar, eller tilsvarende 2,57 millioner euro, på to dager. Volumet av disse transaksjonene tilsvarer ikke tallene på 1,8 millioner eller 400 millioner dollar som er nevnt i de ulike publikasjonene det refereres til.