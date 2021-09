Selskapet til Phoebe Waller Bridge tjener mer enn 20 millioner pund på 20 måneder

James Bond -forfatteren og den glatte stjernen Phoebe Waller Bridge er kvinnen som så ham tjene 20 20 millioner på flere måneder med pennen sin.

Skuespilleren og forfatteren, 36, gikk fra flipback til lommebøker og registrerte den største inntjeningen i selskapet hennes, BMW Limited.

Phoebe hjelper også med å skrive Killing Eve, har en avtale med Amazon og er en av de beste egenskapene i Showpiece – avslørt i selskapets inntekter.

BMWB tjente கடைசி 11,4 millioner i sin siste helårshandel fra 2019-20.

Mail Online har funnet ut i sine siste regnskap at selskapet fortsatt tjener mer: 20 10,7 millioner på åtte måneder så langt i 2021 – med en hastighet på 29 315 per dag.

Phoebe betalte et utbytte på 1,4 millioner mellom slutten av april og november i fjor.

Selskapet, som håndterer inntekter gjennom integrerte tall “Produksjon av film- og TV -serier”, har overgått 22 millioner på bare 20 måneder.

Etter avregning av långivere og andre betalinger beholdt selskapet 11,11,8 millioner, inkludert 6,6,6 millioner og en investering på 7,7 millioner.

I moderate regnskaper står det: ‘Direktøren anser resultatene av perioden og den økonomiske stillingen ved slutten av året for å være tilfredsstillende.’

I dokumentene står det at Phoebe var den eneste direktøren, og at han ble betalt 33 33 000, og at selskapet måtte betale en selskapsskatt på 3 1,3 millioner.

Kontoer viser at to “kreative ledere” og en i ledelsen – tjener 571 273 sammen med pensjonsutbetalinger.

Wow: BMWP tjente 11. 11,4 millioner i sin siste helårshandel fra 2019-20. Mail Online viser i de siste regnskapene at selskapet har tjent 10,7 millioner pund på åtte måneder så langt i 2021 – 29 315 per dag (SAG Awards 2020)

For to og et halvt år siden ble Phoebe invitert til å skrive den siste James Bond -filmen, No Time to Die, som kommer ut senere denne måneden etter flere forsinkelser på grunn av en epidemi.

På den tiden kjørte hun høyt etter suksessen med den andre serien av Flyback og fikk utbredt anerkjennelse for Killing Eve.

Produsentene var bekymret for mangelen på karaktervitenskap og Panche i manuset til den siste filmen og søkte Waller Bridge for å få hjelp.

Det sies at han har møtt Daniel Greek mens han fremførte sceneversjonen av Flyback i New York, og hvordan han kunne tilføre humor og hans karakteristiske off-beat-stil.

Bare den andre kvinnen som ble kjent i James Bond -manuset, sa at det ville være “gal” og “spennende” å jobbe med Daniel Craigs siste utgivelse som Phoebe og 007.

Hun sa: ‘Jeg fortalte en gang til produsenten min mens jeg gjorde en flyback at det er en fantastisk ting å gjøre en dag … og det er en måned senere.

Han har en lukrativ avtale med Amazon for å hjelpe til med å lage TV -programmer for strømmetjenesten.

Det ble kunngjort i april at han ville vises sammen med Harrison Ford i den femte delen av Indiana Jones -eieren.

Filmen følger Indiana Jones og Kingdom of the Crystal Skull, som ble utgitt i 2008 og samlet inn over 790 millioner dollar over hele verden.

Mens historien om filmen holdes svært hemmelig, er prosjektet som ennå er uten tittel lagt ut i juli 2022.

Magic Insight kunngjorde tidligere i år at den siste filmen skulle settes under romrennet på 1960 -tallet.

Illuminati rapporterer at Harrison vil godta skurken Mates Mickelson, en nazistisk forsker som ble vervet i NASA i romfartsorganisasjonens månelandingsforsøk.