Selv etter krigen vender ukrainerne tilbake til hjemlandet: «Nostalgi for landet er sterkere enn frykt!»

Ivan og Diana er 19 år gamle. Paret, som bodde i Kharkiv, ble skilt av krig. Han er flyktning i den vestlige byen Lviv. Hun er i Polen. De bestemte seg for at Diana snart skulle komme tilbake for å finne ham i Ukraina.

«Til tross for bombene er vår gjensidige støtte veldig sterk. Bedre å være sammen. Det er tryggere i Lviv enn i de fleste byer i Ukraina. Selvfølgelig er det luftvernadvarsler. Men vi bestemte oss for at hvis jeg kunne finne et sted å bo ville det ikke være noe problem lenger. Løser det seg, går det bra.«, sier Evan.

For Diana er det vanskeligere å holde ut å være borte fra landet sitt og sine kjære enn å returnere til et land i krig.

«I Polen er folk flinke, de hjelper oss og viser solidaritet. Men jeg vil hjem. Å komme tilbake til Ukraina skremte meg ikke… eller jeg vil si at nostalgi for landet er sterkere enn frykt!«, forklarer hun.

Da jeg krysset grensen følte jeg at jeg var hjemme.

Noen ukrainere ønsker allerede å returnere til den vestlige delen av landet. Dette er situasjonen til Caterina, en designstudent. Under eksilet i Østerrike opplevde hun en eller annen form for depresjon.

«Jeg følte meg syk. Jeg var alltid trist, jeg lå i sengen min. Jeg gråt ofte. Hver dag ble det verre, og likevel var alt bra«, sier Katrina.

I en alder av 22 overtalte han foreldrene om at hans brødre og søster fortsatt var i Østerrike. Tilbakekomsten frigjorde henne.

«Fred være med deg her! Jeg har ikke presset til å være i utlandet. Da jeg krysset grensen følte jeg at jeg var hjemme.«, Beskriver en 22 år gammel ukrainsk kvinne.

Denne bevegelsen av flyktninger som returnerer til det vestlige Ukraina er fortsatt skremmende, men ekte. I løpet av de to første ukene av mars kom 220.000 ukrainere inn i landet, ifølge Washington Post.