Statsminister Alexander de Groo kunngjorde at Belgia vil slutte seg til Storbritannia for å «oppfordre Den internasjonale straffedomstolen til å etterforske påståtte krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina».

Belgia vil sammen med flere andre land be riksadvokaten for Den internasjonale straffedomstolen i Haag om å åpne en etterforskning av påståtte krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina. Det sa statsminister Alexander de Crowe, utenriksminister Sophie Wilmes og justisminister Vincent van Quigenborn.

«Selv for president Putin er det regler for krig. Å angripe sivile er en krigsforbrytelse. Belgia slutter seg til Storbritannia og ber formelt Den internasjonale straffedomstolen om å etterforske påståtte krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina,» tvitret statsminister Alexander de Crowe onsdag kveld.

«Belgia følger situasjonen i Ukraina veldig nøye. Forrige uke kom det flere rapporter om angrep på sivile og bruk av klaseammunisjon. Den belgiske regjeringen blir minnet om at selv kriger har sine egne lover. Og i tilfelle en væpnet konflikt har alle parter en forpliktelse til å respektere internasjonal humanitær lov, heter det i en uttalelse fra regjeringen.

«Advokaten for Den internasjonale straffedomstolen sa 28. februar at det var et legitimt grunnlag for å sette i gang en etterforskning av påståtte krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten begått i Ukraina de siste årene, og at han ønsket å legge til nye anklager til etterforskningen.

«På initiativ fra Storbritannia, Belgia og mange andre land vil Den internasjonale straffedomstolen (ICC) formelt be Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om å etterforske påståtte krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina. Vil tillate den objektive etterforskningen fortsette.