Bart er en AI-drevet chatbot utviklet av Google. Og merkelig nok ser det ut til at han foretrekker iOS fremfor Android, smarttelefon-operativsystemet utviklet av … Google.

Vel, det så vi ikke komme. Denne uken, våre kolleger Fra AppleInsider En kunstig intelligens utviklet av et datterselskap av Alphabet utførte et latterlig eksperiment med Google Bard. Han ble spurt om hvilket som er det beste operativsystemet for en smarttelefon mellom iOS og Android. Hvis du stiller spørsmålet til Siri, er svaret utvetydig, Apples assistent fortsetter å vise sin lojalitet til iPhone OS.

Bart på sin side er enig i dette utsagnet. Dette er hvordan Googles AI reagerer «Hvis begge operativsystemene har sine styrker og svakheter, vil hans preferanse være til fordel for iOS.». Chatbot gir en liste over fordeler og ulemper ved begge operativsystemene, sammen med elementer til fordel for iOS.

«Vi spurte også ChatGPT og Bing Chat, men begge sa at de ikke hadde noen kommentar. Interessant nok prøver Bard å gi et kommentarresultat til tross for at han er et selskap som ikke er i stand til å holde en kommentar.AppleInsider sier.

Det mest overraskende er at Bart ble designet av Google, eierne av Android siden 2005.

