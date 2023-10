Selv ved 17 000 dollar kan Apple Watch bli foreldet

Per 30. september anses den første generasjonen av Apple Watch som foreldet av Apple. Hvis den ikke hindrer bruken på noen måte, kan den ikke lenger dra nytte av Apples ettersalgstjeneste.

nyheter : Navnets første Apple Watch er ikke i Apples nåde, i det minste blant reparatørene. Det samme gjelder versjonen med et 18-karat gullchassis, priset mellom $11.000 og $17.000, avhengig av alternativer.

Velstående eiere av denne nå foreldede spesialutgaven må henvende seg til en tredjepartsreparatør hvis det oppstår et problem.

Det er imidlertid dårlige nyheter som bare bekymrer enkelte eiere.

Denne spesialutgaven har aldri vært tilgjengelig for allmennheten.

Imidlertid har det blitt sett på håndleddene til kjendiser, inkludert Beyonce og Karl Lagerfeld.

En stor ulempe

En av de største feilene vi kan gjøre med tilkoblede klokker er at de raskt faller ut av moten, spesielt på grunn av deres utdaterte teknologier.

I motsetning til tradisjonelle luksussymboler, er de ikke ment å gå i arv fra generasjon til generasjon. De blir forlatt av eieren hvis de anses for gamle, men i Apples tilfelle av produsenten deres.

Gammelt og utdatert

Cupertino-selskapet oppdaterer stadig listen over produkter Gammel eller foreldet. I det første tilfellet dreier det seg om enheter hvis markedsføring ble avviklet for 5 år siden, men mindre enn 7. I andre tilfeller, da den ble avviklet for 7 år siden.

Hva betyr dette? Omfanget av Apples ettersalgstjenester er begrenset, eller ingen i det hele tatt.

For eldre produkter kan de fortsatt dra nytte av selskapets tjenester og deler i opptil 7 år fra siste markedsføringsdato.

På utdaterte enheter, glem Apple Stores, de støtter dem ikke lenger. Når det gjelder tredjepartsreparatører som samarbeider med Apple, hvis de har delene de trenger, kan de ta seg av det fordi selskapet ikke lenger leverer dem.

Å indikere: For tiden, Generell liste over foreldede enheter Gjenspeiler fortsatt ikke nyhetene, men som antydet vil det ikke vare lenge Macroomers.