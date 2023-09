Selvbetjente scootere taper terreng i Brussel: antallet vil snart falle drastisk

De irriterer deg, spesielt når de tar plass på fortauene våre, eller de forfører deg og gjør det lettere å komme seg rundt i byen: Bruken av selvbetjente scootere vil utvikle seg.

I Paris, mens folk går tom for elektriske scootere, rydder vi opp hjemmene: 15 000 scootere vil bli fjernet og satt opp på parkeringsplasser fra og med januar neste år. Brukere kan ikke «fullføre» reisen hvis de er parkert utenfor et dedikert område, atskilt på veien og for øyeblikket parkert over Brussel. Noen kommuner gjennomfører allerede dette tiltaket og andre vil følge etter i månedene som kommer.