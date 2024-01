'Selvmorderisk' Breivik tar Norge for retten mot isolasjon

I Ringerich-fengselet, som ligger i utkanten av badesjøen Utoya, har Breivik to etasjer med flere rom, kjøkken, TV-stue med spillkonsoll – og et bilde av Eiffeltårnet – eller et velutstyrt treningsstudio. til det norske byrået NTB.

Likevel, ifølge NTP, plasserte fengselstjenestemenn tre papegøyer der for å oppfylle hans ønske om å ha et kjæledyr.

Staten på sin side rettferdiggjør Breiviks isolasjon – relativ, insisterer den på – på grunn av hans farlige natur og farene han utgjør for samfunnet, andre fanger og vakter, men som tynger ham.

Det norske fengselsvesenet har tradisjonelt lagt stor vekt på rehabilitering av lovbrytere.

Breivik fordelerVeldig komplette funksjoner» (matlaging, sport, gåturer, basketball, etc.) og «Breivik led ingen fysiske eller psykiske problemer fra fengselet«, argumenterer statsadvokat Andreas Hjetland.

«Breivik har så langt vist liten mottakelighet for rehabiliteringsarbeid«, nevner også.»Det er derfor vanskelig å se for seg hvilke vesentlige forbedringer av forvaringsforholdene som er mulige og berettigede på kort sikt.«.

Breiviks tidligere offentlige opptredener har typisk ført til provoserende bevegelser eller kommentarer (som Hitler-hilsener, militante symboler, ideologiske ytringer).

«Mange blir lei av det og prøver å holde seg unna det«, sa Lisbeth Kristine Røyneland, leder av en støttegruppe for familier til ofre som mistet sin 18 år gamle datter Synne på Utøya, til AFP.

«Tilsynelatende synes folk det er en byrde fordi det frisker opp minnene deres«, forklarte Merete Stamneshagen, en annen leder av gruppen, hvis datter Silje, som var jevngamle, også døde på øya.»Vi har ikke fullstendig og varig fred«.

En Oslo-rett har nedlagt forbud mot sending av Breiviks vitneforklaring, berammet til tirsdag ettermiddag.

«Det vil være en reell fare for at Breiviks vitneforklaring blir misbrukt […] Fokuser på dets ideologiske budskap«, sa dommer Birgitte Kolrud.