Senatets demokrater sender ny stemmeseddel

Stemmerettighetsgrupper fortsatte å oppfordre til umiddelbar fjerning av Philippester tirsdag. Demokrater Den nye kompromisslovgivningen ble innført.

Gruppene sa at de støtter det nye lovforslaget, som inkluderer betydelige reformer, inkludert tidlig avstemning om 15 løfter, beskyttelse mot ulydighet mot lokale valgfunksjonærer og etterregistrering ved nødvendig stemmeseddel.

Men deres fokus på Philipster gjenspeiler en allment akseptert virkelighet i Washington – så lenge Philipster er i det amerikanske senatet, vil regningen dø. 10 Motta Republikanerne Støtt en kompromisshandling designet med betydelige innspill fra senatoren Joe Mancin, En lang scene.

(@ Sean Eldridge) De #FreedomToVoteAct Valgadgang og den historiske muligheten til å oppfylle nasjonale standarder mot republikansk velgerundertrykkelse. Nå står bare Philipster i veien for oss. Det er på tide at senatorer presenterer mer stemmerett enn Jim Crow Phillipster.



“Nå ser det ut til at 50 demokrater er med på lovforslaget om å beskytte stemmerett, det er på tide å få 50 Demokrater På skipet for å reparere Philippester for å oppnå det, “ Sean Eldridge, Gründer og president i Stand Up America, som støtter lovforslaget.

“Senatet må gjøre alt det kan for å vedta dette lovforslaget umiddelbart for å sikre at ikke bare bedriftens interesser og store givere, men alle i demokratiet vårt har rett til det. Det kan ikke blokkere utdaterte prosedyrer. Vi vil fortsette å kjempe til jobben er ferdig, “sa Diffney Mller.

Munchin, en ledende demokrat som ikke støttet Philipsters løslatelse, sa at han ønsket å beholde senatet ved makten for nå.

“Philipster er permanent,” sa Manjin ifølge CNN mandag.

Andre demokrater inkludert Kirsten kino I Arizona støtter det å holde Philipster. Joe BidenHan, en mangeårig tilhenger av Philippester, sa nylig at han var klar til å legge press på demokrater for å komme seg ut av prosessen med å gjennomføre føderal stemmereform.