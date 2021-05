Senatrepublikanere blokkerer etableringen av US Capital Assault Commission | Amerikanske nyheter

Senatet Republikanere Midt i republikanernes drivkraft for å legge det voldelige opprøret til Donald Trump-støttespillere bak seg, har det knust tilliten til den topartiske gruppen og forhindret opprettelsen av en spesialkommisjon for å undersøke det dødelige angrepet på Capitol 6. januar.

Republikanere drepte et forsøk på å sette i gang en 9/11-stil etterforskning av Capitol-angrepet av en pro-Trump-pøbel, til tross for utbredt populær støtte for en slik etterforskning, på forespørsel fra familien til en politibetjent i Capitol og andre offiserer som kjempet beleiringen og opprøret etter sammenbruddet.

I en praktisk avstemning i Senatet på fredag ​​brøt seks republikanske senatorer rekker for å støtte kommisjonen, som var mer enn forventet, men fire færre enn ti personer trengte å krysse Filippinene og komme seg videre.

Senatens flertalleder Chuck Schumer fordømte republikanske kolleger for å ha blokkert en to-parts kommisjon. “Republikanerne skammer seg over å forsøke å utslette den dagens redsler under påskudd at de er redde for Donald Trump,” sa Schumer i en senatetalens tale kort etter avstemningen.

Husets høyttaler Nancy Pelosi argumenterte i mellomtiden for at en avstemning om kommisjonens lovforslag ville bringe “skam” for Senatet og gjøre landet mindre trygt. Han påpekte at husgrupper under demokratisk ledelse ville fortsette å undersøke angrepet. “Demokrater vil finne sannheten,” sa Pelosi.



Opprøret var det verste angrepet på Capitol på 200 år, og Trump avbrøt sertifiseringen av seier for Joe Biden.

Men det republikanske partiet er fast i grepet om Trump, som har gjort sin motstand mot kommisjonen veldig tydelig. Observatører mener at seniorer fra partiet ikke vil irritere den tidligere presidenten eller hans støttespillere, og kan frykte hva kommisjonen kan avsløre basert på koblinger mellom noen opptredende og republikanske lovgivere.

Selv om kommisjonsproposisjonen passerte huset tidligere denne måneden med støtte fra nesten tre dusin republikanere, sier republikanske senatorer at de tror at kommisjonen til slutt vil bli brukt politisk mot dem.

Trump kalte det den “demokratiske fellen.”

Da han opprinnelig sa at han var åpen for kommisjonens idé, vendte senatets republikanske leder Mitch McConnell seg sterkt imot den de siste dagene. Han sa at han håpet komiteens etterforskning ville være diskriminerende til tross for splittelse blant partimedlemmene. McConnell, som en gang beskyldte Trump for pøbelangrepet på Capitol, sa til demokrater: “De vil tiltale den tidligere presidenten i fremtiden.”

Den republikanske opposisjonen til den topartiske komiteen har fornyet presset fra demokrater, en tidskrevd senattradisjon som krever at 60 av 100 senatorer skal stemme, kutte av debatten og presse et lovforslag.

Da senatet delte 50-50 likt, trengte demokratene støtte fra 10 republikanere for å flytte kommisjonsregningen fordi republikanerne inviterte Philipster. Episoden utløste en ny debatt om det var på tide å endre reglene og redusere terskelen for å ta loven til 51 stemmer.

Fredag ​​fikk demokrater bare 54 stemmer ved avstemmingstidspunktet.

Fredagens avstemning markerte senatets første offisielle nederlag for et lovforslag fra republikanerne, og Schumer sa at han mener det ikke er begynnelsen på en trend for republikanerne å blokkere “rettferdig, alminnelig lov”.

De seks republikanerne som stemte på kommisjonen var Bill Cassidy fra Louisiana, Susan Collins fra Maine, Mitt Romney fra Utah, Lisa Murkowski fra Alaska, Ben Sass fra Nebraska og Rob Portman fra Ohio.

Den republikanske senatoren Pat Doomies talsmann sa til Huff Post at kommisjonen ikke var i Washington for å stemme på lovforslaget på grunn av en familieplikt, men en talsmann sa at Doomie ville ha stemt for å starte en debatt om lovforslaget.

Senator Elizabeth Warren sa på Twitter: “Hvis republikanerne fra Senatet kan blokkere en uavhengig kommisjon som etterforsker det terrorarmede angrepet på Capitol, så er noe veldig galt i Senatet fordi det kan påvirke deres folkeavstemningstall med opprørere. Vi må kvitte oss med Philipster for å beskytte demokratiet vårt. “

Republikanske politiske argumenter over den voldelige beleiringen – nesten fem måneder senere – er fremdeles grønne for mange i Capitol – har frustrert ikke bare demokrater, men også de som kjempet mot opptøyene.

Michael Fanon, en storbypolitibetjent som svarte på angrepet, sa mellom møtene med republikanske senatorer at “det trengs en kommisjon for å helbrede nasjonen fra traumet vi alle opplevde den dagen.” Fonon beskrev å bli dratt fra Capitol-trinnene av opprørere.

“Så jeg forstår ikke hvorfor de ville motstå å forstå hva som skjedde den dagen og hvordan jeg kan forhindre det. Det fanger meg,” sa hun.

Video av opprøret viser to menn som sprayer Signic og en annen offiser med et kjemikalie, men en medisinsk undersøker i Washington sa at han fikk hjerneslag og døde av naturlige årsaker.