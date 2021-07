Sender Cannes – Vinn / vil – priser

Nå som jeg har sett alle 24 (!) Filmene som konkurrerer på den 74. filmfestivalen i Cannes, tenker jeg hvordan ting kan falle fra hverandre ved morgendagens prisutdelingen:

Utmerket manus

Seire: PARIS, 13. DISTRIKT

Må vinne: Den verste personen i verden

Palm d’Or-vinneren Jack Audiards siste, jeg anser ikke denne linjen for å være den mest originale eller kunstnerisk oppnådde, men det er absolutt et sydende ur med karakterer som elsker hverandre og er seksuelt tegnet tydelig i det 13. distriktet i Paris. Adaptert fra Adrian Domin’s lille butikk av Adriard, Leah Maceius og forrige manusforfatter Celine Siamma, imponerer manuset med sin autentisitet og følelsesmessige ærlighet.

Andre muligheter i denne sjangeren inkluderer Raisuke Hamaguchi og Takamasa Owens Murakami-bearbeidelse Drive My Car, og A Hero, Red Rocket, Bergman Island Original Screenplay og My Personal Fave the Worst Person in the World.

Beste skuespiller

Vinner: Adam Driver (ANNETTE)

Må vinne: Yuri Borisov (seksjon nr. 6)

Konsensus på gulvet her ser ut til å være at Simon Rex (RED ROCKET) har dette i vesken, noe jeg må innrømme er litt forvirrende. Hvis det er en dimensjonal ytelse til en viss grad, får jeg ikke alle nyansene til et attraktivt.

Sterk konkurranse kommer i form av Adam Driver, som overrasket Annette, men må vinne over det faktum at filmen hadde premiere kvelden før og føles som gamle nyheter, med Caleb Laundry Jones i en grusom, Aheads Guinea-nitram for den kule skildringen av en virkelig massemorder som vender seg oppblåst, og Yuri Borisov blåser i hjertet mitt, ingen bittersøt kupé. 6.

Beste skuespillerinne

Vinner: Achouk Abagar og / eller Rihanna Khalil Alio (LINGUI)

Må vinne: Tilda Swinton (Memoria)

Det er et konkurransedyktig felt ledet av Agathe Russell (Titan) og Renat Rinsw (den verste personen i verden). Førstnevnte gir et nytt ikon for kroppsskrekk, sistnevnte gir tusenårene et nytt ansikt. Andre deltakere i denne kategorien inkluderer Leah Sedox (Frankrike og historien om min kone), Valeria Bruni-Dedecci (The Twit), CD Harla (rom nr. 6), Virginia Ephra (Benedo) og Tilda Swindon (Memoria).

Når det er sagt, har jeg en mistanke om at Spike Lees dommer vil kaste en kurve her à La Emily Peach så ikke noen komme til Little Joe for to år siden. Som sådan er alle utfordringer deaktivert, og hvis den kunstnerisk utførte LINGUI er anerkjent for arbeidet til sine to ledende skuespillerinner, kan vi se dens gode betydning.

Beste regissør

Vinner: Julia Dukornov (Titan)

Må vinne: Natav Lapid (AHED’S KNIE)

Det som overrasker meg mest er at i det minste Lance’s AHED’S KNIE har blitt dårlig mottatt i Cannes, ifølge ulike juryfaser hos internasjonale kritikere. Jeg anser det fortsatt som regissørens beste prestasjon, men jeg tviler på at juryen vil benytte anledningen til å hedre en kvinnelig filmskaper. I så fall ville det være å miste Ducorno, og jeg ville være ærlig greit. Titan er noe vi aldri har sett før på så mange måter, og fortjener bare denne prisen for originaliteten og alvoret i det visuelle språket.

Se også Grill Cerebrenikov (Petrov’s Flu), Raisuke Hamaguchi (Drive My Car), Catherine Corsini (The Tweet) og Wes Anderson (The French Dispatch).

Juryprisen

Seier: Kjør bilen min

Å vinne: Kjør bilen min

Den fortryllende sangen Drive My Car ville være så frustrerende og litt annerledes hvis den lot disse boksene stå tomme. Spørsmålet er hva vil det bli anerkjent for. Hvis ikke Hamaguchis navn blir kalt for manus eller regissør, forventer jeg å høre en av de tre beste premiene. (Og igjen, Lee Chang-dongs globale ønsket Burning ble populært stengt i 2018 av Cate Blanchett Arbitration Board, så alt kan skje.)

Fordi det først og fremst er juryens andre nummer to, blir Brix to Jury noen ganger gitt som et tegn på takknemlighet for “viktige” eller “respektable” filmer. I så fall vil jeg si at CASABLANCA BEATS kan være overraskende.

Flott gave

Vinner: Separasjon

Må vinne: PETROVs influensa

Jeg er ikke en fan av The Divides frittalende politiske karakter, men jeg beundrer dens talentfulle utførelse og den kunstneriske forestillingen til hovedskuespiller Valeria Bruni-Dedecci. Hvis dommeren lette etter LES MISÉRABLES i år, hadde de kanskje funnet det med denne gule kjolen mot temaet.

Personlig vil jeg gjerne se den russiske regissøren Krill Cerebrenikos spektakulære feberdrøm Petro har gitt influensa. I dagene da jeg så denne mystiske, visuelt tiltalende filmen, vokste dens glans bare i tankene mine, og jeg kunne ikke vente med å se den igjen.

Palm d’Or

Vinner: En helt

Må vinne: Minne

Like forskjellig som årets utvalg, for meg vil Memoria være den eneste perfekte Palm-vinneren. Men på en eller annen måte kunne jeg ikke se poesien til denne dommeren Abhishek falle for det glødende, men mesterverket.

Min anelse akkurat nå er at de vil gå for den mest anerkjente, feilfri filmen av Askar Farhadis moralske drama A Hero, og dermed gi ham sin første Palm Award. Det ser også ut til å være enighet blant pressen i Cannes. Ellers vil Drive My Car eller Petro’s Flu også være et bedre valg. Hvis juryen føler seg litt overveldet, vil Titan være det absolutte sjokket til en Palm-vinner. Av årsakene som allerede er nevnt, vil jeg heller ikke avvise timen.

Vinnerne av den 74. filmfestivalen i Cannes blir kunngjort i morgen, 17. juli, klokken 19:15 (CET) ved prisutdelingen.